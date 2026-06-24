El Tribunal Supremo define las condiciones para recurrir la eutanasia

El Tribunal Supremo ha hecho públicos ahora los argumentos de una sentencia (apoyada por 23 magistrados frente a 9 en contra) que se conoció hace aproximadamente un mes y en la que avala que una persona con una "vinculación particularmente estrecha" con un paciente que solicita la eutanasia pueda recurrir judicialmente la decisión. En este caso se trataba de un hombre de 54 años con graves secuelas tras varios ictus e infartos que solicitó la eutanasia, pero su padre la recurrió alegando vulnerabilidad por problemas de salud mental y la obligación del Estado de proteger la vida.

Así, los argumentos judiciales avalan a las personas más cercanas que puedan recurrir la eutanasia siempre que formen parte "necesariamente del círculo de convivencia más próximo, con la capacidad de conocimiento y de empatía suficiente con él como para poder detectar posibles fisuras en el entendimiento y comprensión de la situación en la que se encuentra el solicitante, así como en la voluntad, que ha de ser necesariamente libre de éste, que le permitan a aquél advertir la posible existencia de un desconocimiento o conocimiento insuficiente de la dimensión de la decisión tomada o el hipotético condicionamiento en su voluntad por factores extrínsecos o intrínsecos".

El Tribunal advierte también que, aunque los procedimientos de eutanasia están diseñados para ser ágiles, la posibilidad de que el caso recorra distintas instancias judiciales hasta llegar incluso al recurso de casación puede provocar "un retraso notable" en la resolución definitiva, lo que, según el texto, puede convertirse en "un factor añadido de sufrimiento" para la persona que, habiendo cumplido todos los requisitos legales y con plena capacidad de decisión, ha obtenido una resolución favorable a la prestación de ayuda para morir.

Por ello, propone establecer un procedimiento judicial específico para este tipo de conflictos, en el que, entre otras medidas, se aplique "la simplificación de los trámites y el acortamiento de los plazos, con cómputo en días naturales, que podrían servir de pauta para decidir estas controversias con la mayor inmediatez y celeridad posible, dada la especial singularidad de los derechos e intereses en conflicto".