Alerta sanitaria por la presencia de salmonela en el fuet de la marca española Can Duran
- La distribución inicial habría sido supuestamente a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra
- LA AESAN recomienda no consumir este producto a las personas que lo tengan en sus casas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este miércoles sobre la presencia de salmonela en dos lotes de fuet de la marca española Can Duran, tras haber sido notificada por las autoridades sanitarias francesas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea.
La distribución inicial habría sido supuestamente a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra, aunque podrían existir redistribuciones a otras regiones.
La agencia recomienda a las personas que posean este producto en sus domicilios que se abstengan de consumirlo. En caso de haberlo ingerido y mostrar síntomas compatibles con la salmonelosis (diarrea y vómitos sumados a fiebre y dolor de cabeza), se recomienda acudir a un centro de salud.
Asimismo, La AESAN ha proporcionado los datos del producto afectado:
- Nombre: Fuet extra
- Marca: CAN DURAN
- Lotes y caducidad:
- Lote 262014422 fecha de caducidad 24/07/2026
- Lote 262014423 fecha de caducidad 01/08/2026
- Aspecto del producto: Envasado en bolsa de plástico
- Peso de unidad: 170 g.
- Temperatura: ambiente
¿Qué es la salmonelosis?
La salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes, generada por las bacterias Salmonella. Este género bacteriano consigue sobrevivir en ambientes diversos gracias a su gran capacidad de adaptación. Su temperatura óptima es la de 35-37ºC, aunque puede multiplicarse a mayor y menores temperaturas.
Su principal fuente de infección en los seres humanos es mediante el consumo de agua o alimentos contaminados. Los portadores asintomáticos y las personas enfermas pueden ser fuente de infección.
Los alimentos más susceptibles a transmitir la salmonelosis son el huevo crudo o poco cocinado o la carne cruda, así como los lácteos no sometidos a tratamientos. También se asocia fundamentalmente al consumo de frutas y hortalizas crudas.
Generalmente se caracteriza por la aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y cefalea. Los síntomas aparecen entre 6 y 72 horas después de ingerir alimentos contaminados con Salmonella, y la enfermedad dura entre 2 y 7 días.