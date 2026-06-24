Alerta sanitaria por la presencia de salmonela en el fuet de la marca española Can Duran

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este miércoles sobre la presencia de salmonela en dos lotes de fuet de la marca española Can Duran, tras haber sido notificada por las autoridades sanitarias francesas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea.

La distribución inicial habría sido supuestamente a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra, aunque podrían existir redistribuciones a otras regiones.

La agencia recomienda a las personas que posean este producto en sus domicilios que se abstengan de consumirlo. En caso de haberlo ingerido y mostrar síntomas compatibles con la salmonelosis (diarrea y vómitos sumados a fiebre y dolor de cabeza), se recomienda acudir a un centro de salud.

Asimismo, La AESAN ha proporcionado los datos del producto afectado:

Nombre: Fuet extra

Marca: CAN DURAN

Lotes y caducidad:

Lote 262014422 fecha de caducidad 24/07/2026

Lote 262014423 fecha de caducidad 01/08/2026

Aspecto del producto: Envasado en bolsa de plástico

Peso de unidad: 170 g.

Temperatura: ambiente