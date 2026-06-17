El derecho a la eutanasia permitió a 565 personas recibir ayuda para morir en 2025, el 0,13% del total de muertes

El derecho a la eutanasia permitió a 565 personas recibir ayuda para morir en 2025, lo que supone el 0,13% de las muertes registradas en España, equivalente a un caso por cada 750 fallecimientos.

Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha clausurado este miércoles la jornada "Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos".

De acuerdo con la información remitida por las comunidades y ciudades autónomas, la ministra ha asegurado que, desde la entrada en vigor de la ley, un total de 1.668 personas han ejercido este derecho en España con un aumento sostenido de las solicitudes: 3.716 (1.284 de ellas en 2025).

Cataluña tiene la tasa más alta de solicitudes Según los datos provisionales, Cataluña registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 2,61. Navarra, con 5,41; y País Vasco, con 5,13, le siguen. Por encima de la media nacional también están La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Illes Balears, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66.

Principal causa: enfermedades neurológicas Aunque son las patologías oncológicas las que concentran el mayor número de solicitudes iniciales- el 37% del total- las enfermedades neurológicas son la causa principal en las prestaciones efectivas, con el 46%. Entre las 1.284 solicitudes registradas, las patologías neurológicas representan el 31%, por detrás de las oncológicas. En 2025 finalizaron 1.187 procesos relativos a la prestación de ayuda para morir, es decir, solicitudes cuyo desenlace se produjo durante el año, con independencia de la fecha en la que se hubieran iniciado. Del total, 565 concluyeron con la realización de la prestación, lo que supone el 47,7%. El fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación fue el desenlace de 374 procesos, el 31,5% del total. La mayoría de estos fallecimientos, 277, se produjeron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días. Los 97 fallecimientos restantes tuvieron lugar una vez emitido el informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación. En estos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero falleció antes de que esta se llevara a cabo. En este grupo, el tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días y la mediana de 69 días. Además, 157 solicitudes concluyeron con una denegación, el 13,2% de los procesos finalizados. La mayoría de ellas, el 77%, se produjo al inicio del procedimiento por parte del médico responsable. Por último, 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud, lo que representa el 8% del total.