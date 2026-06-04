Euskadi es una de las comunidades más ágiles para autorizar las solicitudes de eutanasia, con 39 días de media

39,4 días de media desde la primera solicitud hasta la prestación. Es el tiempo medio en el País Vasco para autorizar el procedimiento de ayuda médica para morir. Euskadi refuerza así su posición como una de las comunidades más ágiles en la tramitación de la eutanasia. Así se recoge en la memoria anual de 2025 que ha presentado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. El año pasado aumentó más de un 60 por ciento el número de solicitudes, lo cual confirma la tendencia al alza. Hubo 120. Se autorizaron el 90 por ciento, 107, y se llevaron a cabo 78. La ley establece un plazo máximo de 41 días para responder. El País Vasco se sitúa, por tanto, ligeramente por debajo. La media española es de 82 días.

Desde que entró en vigor la Ley Orgánica 3/2021 del 24 de marzo que regula la eutanasia, en Euskadi se ha garantizado la ayuda médica para morir a 211 personas, de un total de 468 solicitantes. No todas ellas llegaron a ser analizadas, fueron 315, ya que algunas personas fallecieron o desistieron. La Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia es la encargada de recibir las solicitudes y de darles el visto bueno. Está formada por 25 profesionales de la medicina, enfermería, derecho, psicología y trabajo social.

Perfil de los solicitantes La edad media de las personas solicitantes de la eutanasia se sitúa en los 75 años, con un rango que va desde los 27 hasta los 98. Quienes recibieron autorización, cumplían las condiciones estipuladas por la ley para recibir la ayuda para morir: sufrir una enfermedad terminal, grave e incurable, o bien un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. 31 personas fallecieron durante el proceso tras haber presentado la solicitud. Casi dos tercios de las personas solicitantes había recibido previamente atención paliativa. La memoria recoge también un aumento del peso del Documento de Voluntades Anticipadas, que se da en cerca del 21 por ciento de los casos. Y se mantiene la diversidad de entornos en los que se lleva a cabo la eutanasia: puede ser un hospital, el domicilio o algún lugar del ámbito sociosanitario, como una residencia por ejemplo.