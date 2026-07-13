La jueza cita como imputado al alcalde de Móstoles por presunto acoso a una exedil tras rechazar los recursos

La jueza de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha citado a declarar al alcalde de este municipio Manuel Bautista como imputado el 9 de octubre, tras desestimar el recurso de su defensa —contra la admisión de la querella de la exedil por presunto acoso sexual y laboral— al considerar que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito, según ha confirmado el abogado de la defendida, Antonio Suárez, a RTVE.es.

En su declaración ante la jueza, la exconcejal ratificó hace dos semanas la denuncia que hizo en abril por acoso contra el alcalde y relató las tres presuntas proposiciones sexuales del alcalde y como al rechazarlas derivó en un supuesto acoso laboral. También señaló al PP por no ampararla, pese a haber puesto en su conocimiento los hechos.

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ya había rechazado el pasado 1 de julio el recurso presentado por la defensa de Bautista y había acordado seguir adelante con la investigación por presunto acoso al considerar que los hechos podrían "ser constitutivos de sendos delitos acoso sexual y acoso laboral.

Entre los testigos citados, según ha señalado a EFE el abogado de la querellante, se encuentran el también exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento David Zamorano.

La exedil denunció que el PP no le hizo caso y que se sintió "coaccionada" En su primera comparecencia ante la jueza, que duró más de tres horas, la exedil detalló además que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso" y que, incluso, se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión. Las diligencias fueron iniciadas el 15 de abril pasado después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas. La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral y contra el PP Mª Carmen Cruz Martín El regidor mostoleño, que niega las acusaciones desde un primer momento y ha descartado dimitir, recurrió el auto de admisión a trámite de la querella al entender que esta "carecía de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal". El alcalde de Móstoles denuncia una "cacería política" tras la querella por acoso sexual: "No voy a dimitir" Sin embargo, la magistrada rechazó el argumento al entender que los actos denunciados en la misma, de probarse, tienen "relevancia penal" y que se encuentran "tipificados en nuestro Código", por lo que desestimó el recurso presentado por el alcalde, considerando "perfectamente procedente" las actuaciones acordadas. La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.