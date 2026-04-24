El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado del Gobierno por "vulnerar su honor"

El alcalde del municipio madrileño de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" después de que este aprovechara la Junta Local de Seguridad para hacer declaraciones sobre la causa judicial en su contra. El alcalde denunció el lunes una "cacería política" contra él a raíz de la denuncia por acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala del PP admitida a trámite.

Según fuentes municipales a RTVE, Bautista ha calificado de "vergonzoso" que se instrumentalicen las instituciones con fines políticos ajenos a los intereses de los vecinos del municipio y ha afeado que la reunión de la Junta —centrada en la seguridad ciudadana—se haya usado para introducir ataques personales.

Tras la Junta, el alcalde se ha negado a comparecer públicamente y ha trasladado que la prioridad del encuentro debía ser abordar la seguridad del municipio y no desviar el foco hacia cuestiones judiciales, por lo que considera "inadmisible" la actuación del delegado del Gobierno.