El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado del Gobierno por "vulnerar su honor"
- Manuel Bautista ha acusado a Francisco Martín de "instrumentalizar" la Junta Local para exigirle su dimisión
- El alcalde se ha negado a comparecer ante los medios al término de la Junta
El alcalde del municipio madrileño de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" después de que este aprovechara la Junta Local de Seguridad para hacer declaraciones sobre la causa judicial en su contra. El alcalde denunció el lunes una "cacería política" contra él a raíz de la denuncia por acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala del PP admitida a trámite.
Según fuentes municipales a RTVE, Bautista ha calificado de "vergonzoso" que se instrumentalicen las instituciones con fines políticos ajenos a los intereses de los vecinos del municipio y ha afeado que la reunión de la Junta —centrada en la seguridad ciudadana—se haya usado para introducir ataques personales.
Tras la Junta, el alcalde se ha negado a comparecer públicamente y ha trasladado que la prioridad del encuentro debía ser abordar la seguridad del municipio y no desviar el foco hacia cuestiones judiciales, por lo que considera "inadmisible" la actuación del delegado del Gobierno.
Se enfrenta a una denuncia por varios delitos, incluido acoso sexual
La Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admitió a trámite el pasado 15 de abril la denuncia de la exconcejala del PP contra Bautista por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
La denunciante había utilizado previamente por los canales internos de su partido, pero el Comité de Dirección Nacional archivó la investigación. De hecho, la actual denuncia hace referencia a la "omisión y fracaso" de los protocolos de protección y a la ausencia de reacción institucional.
Al conocerse que el juez había admitido la querella, el alcalde defendió que era lo "lógico" y celebró que tener la oportunidad de defenderse. "Cuando llegue la demanda, nos defenderemos con todas las pruebas", aseguró Bautista.