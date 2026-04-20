El alcalde de Móstoles denuncia una "cacería política" tras la querella por acoso sexual: "No voy a dimitir"
- El Tribunal de Instancia de Móstoles admite la denuncia de una exconcejala del PP contra Bautista
- También está acusado de lesiones, contra la integridad moral, coacciones y revelación de secretos
El alcalde del municipio madrileño de Móstoles, Manuel Bautista, ha denunciado una "cacería política" contra él a raíz de la denuncia por acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala del PP y que ha sido admitida a trámite por un juzgado. "No voy a dimitir", ha sentenciado el regidor del Ayuntamiento.
En declaraciones a los medios, ha cargado contra los políticos de izquierda y, en concreto, contra "el Gobierno feminista de las prostitutas, las sobrinas y las saunas" de Pedro Sánchez, por "arrogarse" la capacidad de "ser jueces y acusar sin pruebas" que sirvan para imputarle.
Bautista ha celebrado que el juzgado haya admitido la querella porque así podrá tener acceso a la misma, sin la cual, ha aseverado, no puede defenderse.
La denunciante le acusa de otros presuntos delitos
Ha sido la Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, la que admitió el pasado 15 de abril la denuncia de la exconcejala del PP contra Bautista por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
La mujer había denunciado previamente por los canales internos del Partido Popular, pero no tuvo mayor recorrido tras llegar hasta el Comité de Dirección Nacional, que archivó la investigación. Precisamente, la denuncia también se extiende al partido por "omisión y fracaso" de los protocolos de protección y ausencia de reacción institucional.
"Cuando llegue la demanda, nos defenderemos con todas las pruebas", ha aseverado el alcalde, que se ha comprometido a "seguir trabajando" para los mostoleños. A su juicio, que la jueza haya admitido la querella "es lo lógico" y no significa que haya indicios de culpabilidad.
Bautista ha puesto en evidencia que, si la mujer interpuso la denuncia el pasado 17 de febrero, ésta ya "estaba en todos los medios diez días antes" sin la posibilidad de que él mismo pudiera defenderse. "Llevo 75 días aguantando una persecución absoluta sin tener nada", ha apostillado.