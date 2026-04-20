El alcalde de Móstoles denuncia una "cacería política" tras la querella por acoso sexual: "No voy a dimitir"

El alcalde del municipio madrileño de Móstoles, Manuel Bautista, ha denunciado una "cacería política" contra él a raíz de la denuncia por acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala del PP y que ha sido admitida a trámite por un juzgado. "No voy a dimitir", ha sentenciado el regidor del Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios, ha cargado contra los políticos de izquierda y, en concreto, contra "el Gobierno feminista de las prostitutas, las sobrinas y las saunas" de Pedro Sánchez, por "arrogarse" la capacidad de "ser jueces y acusar sin pruebas" que sirvan para imputarle.

Bautista ha celebrado que el juzgado haya admitido la querella porque así podrá tener acceso a la misma, sin la cual, ha aseverado, no puede defenderse.