Admitida la querella contra el alcalde Móstoles por presunto acoso sexual y laboral a una exconcejala del PP

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por una exconcejal de su partido, al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En el auto, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

"Posible existencia de delitos de acoso sexual y laboral" También ordena que sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados". La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial". ““ El auto, firmado el día 15, se conoce después de que recientemente la Fiscalía enviara un escrito al juzgado solicitándole que de un "impulso procesal" a las diligencias, dada la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto. 00.47 min Nuevos detalles sobre la denuncia de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla. El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha afirmado al ser consultado sobre la admisión que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista Monjón y del Partido Popular" la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial".

La exconcejala del PP dejó el Ayuntamiento y el partido en 2024 En la querella la exconcejala, que acabó abandonando el Ayuntamiento y el partido en octubre de 2024, relata en primera persona las situaciones que vivió con Bautista desde que decidió empezar a colaborar en su campaña electoral en el otoño de 2022. El letrado Suárez-Valdés explicó a EFE que "la inacción inicial y el posterior fracaso de los mecanismos internos de protección de la víctima, sumados a la falta de respuesta institucional por parte del Partido Popular", obligaron a su defendida a acudir a la vía penal, "algo que en un principio intentó evitar". Archivada una denuncia contra Ayuso por la filtración de correos de la edil de Móstoles que denunció acoso La querella, según el abogado, se apoya en "un abundante material probatorio" con el que se pretende demostrar, en primer lugar, "la presunta solicitud de favores de índole sexual por parte del querellado a la víctima, con la intención de mantener una relación de carácter personal". En segundo término, busca acreditar que, "tras la negativa de ésta", se habría desplegado "un patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el objetivo de aislarla e invisibilizarla profesionalmente", una situación que habría desembocado en su dimisión en 2024.