La jueza rechaza el recurso del alcalde de Móstoles contra la denuncia por acoso sexual de una exedil y sigue investigando

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles (Comunidad de Madrid) ha rechazado el recurso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), contra la denuncia de una exedil del mismo partido por acoso sexual y laboral y ha decidido seguir adelante con la investigación, según ha confirmado a RTVE el abogado de la mujer, Antonio Suárez-Valdés.

La defensa del alcalde había recurrido la admisión de la querella presentada por la exconcejal, pero la jueza ha desestimado esta petición. Ha confirmado la resolución del 15 de abril en la que se acordó la incoación de diligencias previas y la práctica de diversas actuaciones. “Lo ha hecho indicando que los hechos que se vienen denunciando pudieran ser constitutivos de sendos delitos acoso sexual y acoso laboral. Ha ordenado la continuación de la instrucción de la causa”, ha explicado a RTVE el abogado.

La jueza considera que las conductas denunciadas podrían ser constitutivas de un presunto acoso sexual y laboral, así como presunta revelación de secretos, por lo que mantiene la investigación abierta para determinar si estos hechos llegaron a cometerse. También avala las diligencias acordadas en la fase inicial de la investigación, la declaración de la denunciante y su reconocimiento por un médico forense. Según la defensa de la exedil, estas actuaciones han sido ya realizadas por el juzgado.

El abogado Antonio Suárez-Valdés ha valorado la decisión judicial en declaraciones a RTVE. A su juicio, el siguiente paso será la declaración como investigado del alcalde de Móstoles “y probablemente la declaración como testigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”.

La exedil del PP ratificó este lunes ante la jueza la denuncia que hizo en abril por acoso laboral y sexual contra el alcalde ‘popular’ de la ciudad madrileña, Manuel Bautista. El relato de la exconcejala se remonta a 2022, cuando el alcalde la incorporó a las listas del PP en las elecciones municipales. Poco después, comenzaron presuntamente las insinuaciones sexuales y los comentarios sobre su físico.

Dos años después, avisó al gabinete de la presidenta del PP madrileño y de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pero al no recibir apoyo del partido decidió denunciar a Bautista por acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, atentado contra la integridad moral y revelación de secretos. La exconcejala dejó el Ayuntamiento y el partido en 2024.