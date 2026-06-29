La exedil del PP de Móstoles ratifica ante la jueza su denuncia al alcalde Bautista por acoso sexual y laboral

La exedil del PP de Móstoles ha ratificado este lunes ante la jueza la denuncia que hizo en abril por acoso laboral y sexual contra el alcalde de la ciudad madrileña, Manuel Bautista.

En la declaración, realizada ante la jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, la afectada ha relatado las tres presuntas proposiciones sexuales del alcalde y cuyo rechazo derivó en un supuesto acoso laboral. También ha señalado al PP por no ampararla, pese a haber puesto en su conocimiento los hechos.

El procedimiento, según ha confirmado el abogado de la defendida, Antonio Suárez, a RTVE.es., ha durado "tres horas" y ha sido "muy coherente con lo manifestado en la querella". Además —ha continuado— la exedil ha respondido a todas las preguntas que le han hecho. Sobre el estado de ánimo de su clienta, asegura que está afectada y que la declaración ha sido "muy sentida".

El relato de la exconcejala se remonta a 2022, cuando el alcalde la incorporó a las listas del PP en las elecciones municipales. Fue poco después cuando presuntamente empezaron las insinuaciones sexuales y los comentarios sobre su físico.

Dos años después, puso avisó al gabinete de la presidenta del PP madrileño y de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pero al no recibir apoyo del partido decidió denunciar a Bautista por acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral. La exconcejala del PP dejó el Ayuntamiento y el partido en 2024.

Tres proposiciones en "un periodo corto de tiempo" En declaraciones recogidas por RNE, el abogado ha explicado que la defendida ha descrito que las supuestas proposiciones fueron "en un periodo corto de tiempo" y que tuvieron lugar "en el ámbito de la intimidad de dos personas, en un coche", lo que generó en la denunciante "una sensación de indefensión". Ha precisado también que la exedil asegura que la primera vez le rechazó pensando que podía tratarse de una confusión. Ya en la segunda fue "mucho más contundente" y en la tercera le expresó "de manera total y absoluta que no le atraía sexualmente de ninguna manera y que fuera la última vez que le hacía un ofrecimiento de ese tipo". Tras ello, la denunciante sostiene haber sufrido una situación de aislamiento y hostigamiento en el consistorio y en la formación de la que era parte desde 2010. La exconcejala también ha apuntado al propio partido, al que acusa de haberle dado la espalda. Es más, según el letrado, la denunciante dijo que su petición para activar un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral no fue atendida y que se había sentido "coaccionada" por las interlocutoras designadas por la Comunidad de Madrid. Por este motivo, se ha solicitado la declaración como testigo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "al ser la interpelada en relación con la activación del protocolo". Desde que comenzó el proceso la denunciante no ha tenido contacto con el PP, ha indicado su abogado.