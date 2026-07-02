Trump reitera que "los españoles no se están comportando bien y se darán cuenta pronto" y evoca a la guerra de 1898

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar este miércoles un mensaje de advertencia para España y su papel como miembro de la OTAN. En esta ocasión, ha señalado que "los españoles no se están comportando bien y se darán cuenta pronto", en medio de un discurso en Dakota del Norte en el que ha recordado la victoria de EE.UU. contra el imperio español.

"Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos", ha celebrado Trump, que ha acudido a Dakota del Norte para inaugurar una librería en honor a Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos (1901-1909) y afamado por liderar la batalla de San Juan (1898) contra el imperio español.

Lo ha hecho tras estrenar su nuevo avión Air Force One, el Boeing 748-8 donado por Catar.

El 24 de junio, el mandatario ya calificó a España como un socio de la OTAN "horrible", tras la negativa del Gobierno a autorizar el uso de bases en su territorio para la guerra contra Irán.

En marzo, Trump llegó a cuestionar la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos de política exterior, así como su negativa a incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. En una entrevista, el magnate afirmó que "España es una perdedora y el Reino Unido ha sido una decepción", unas declaraciones que situaron a ambos países entre los objetivos recurrentes de sus reproches.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la recién inaugurada Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Medora, Dakota del Norte SAUL LOEB / AFP