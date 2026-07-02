Trump reitera que "los españoles no se están comportando bien y se darán cuenta pronto" y evoca a la guerra de 1898
- El mandatario ha recordado la victoria de EE.UU. contra el imperio español y su pérdida de territorios en América
- Ha enfatizado en cómo Cuba "está volviendo a la órbita" de los estadounidenses
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar este miércoles un mensaje de advertencia para España y su papel como miembro de la OTAN. En esta ocasión, ha señalado que "los españoles no se están comportando bien y se darán cuenta pronto", en medio de un discurso en Dakota del Norte en el que ha recordado la victoria de EE.UU. contra el imperio español.
"Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos", ha celebrado Trump, que ha acudido a Dakota del Norte para inaugurar una librería en honor a Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos (1901-1909) y afamado por liderar la batalla de San Juan (1898) contra el imperio español.
Lo ha hecho tras estrenar su nuevo avión Air Force One, el Boeing 748-8 donado por Catar.
El 24 de junio, el mandatario ya calificó a España como un socio de la OTAN "horrible", tras la negativa del Gobierno a autorizar el uso de bases en su territorio para la guerra contra Irán.
En marzo, Trump llegó a cuestionar la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos de política exterior, así como su negativa a incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. En una entrevista, el magnate afirmó que "España es una perdedora y el Reino Unido ha sido una decepción", unas declaraciones que situaron a ambos países entre los objetivos recurrentes de sus reproches.
La figura de Roosevelt
La nueva biblioteca, construida con tierra de la zona, tiene una dimensión de casi 9.000 metros cuadrados y se sitúa en Medora, en el Parque Nacional Theodore Roosevelt, cuyo nombre se debe a los años que pasó el expresidente en las tierras baldías de Dakota del Norte.
Roosevelt batalló acompañado de los Rough Riders (Jinetes Duros), primer regimiento de caballería voluntaria de los Estados Unidos, cuya vestimenta ha sido lucida por el público que acompañaba a Trump en el escenario cuando hablaba sobre "el colapso de la línea española".
Trump ha contado cómo "Roosevelt galopó bajo una lluvia de balas españolas y, cuando su caballo llegó a una cerca de alambre, desmontó de un salto. Bajó del caballo y comenzó a correr hacia el enemigo". "No sé si aquello fue sensato, pero lo logró. Luego miró hacia la siguiente colina y reunió a sus hombres. Dijo: 'Muchachos, hagámoslo otra vez'. Y lo hizo una y otra vez. La victoria de los 'Rough Riders' en las alturas de San Juan condujo directamente al colapso de la línea española", contó.
La Guerra Hispano-Estadounidense se libró de abril a agosto de 1898. Comenzó tras la explosión del acorazado estadounidense Maine en La Habana y la intervención de Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba. El conflicto culminó con la derrota de España y la pérdida de sus últimas colonias de ultramar.
Sobre Cuba, controlada por España hasta 1898, Trump ha dicho que después de muchísimas décadas, la isla "está volviendo a la órbita" de Estados Unidos después de que Washington redobló su presión mediante sanciones y el bloqueo de la llegada de petróleo que ha agravado la frágil situación económica del país.
Trump, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, ha aludido al pasado imperial de España y a su pérdida de territorio en Norteamérica, donde fue la primera potencia europea en fundar en 1565 una ciudad, la de San Agustín, en Florida.