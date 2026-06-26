Mónica García espera "agotar" la legislatura: "No hay ninguna causa que afecte al Gobierno"

A pesar de lo convulso de la semana que finaliza, en que el presidente del Gobierno compareció ante el pleno del Congreso para hablar de corrupción y después de que el PP consiguiera sacar adelante su moción para pedir a Sánchez que se someta a una moción de censura, la ministra de Sanidad, del ala de Sumar del Ejecutivo de coalición, no tiene una sensación de fin de ciclo. "En absoluto", ha dicho Mónica García en una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional: "Hemos venido a gobernar, a transformar, y las transformaciones profundas llevan su tiempo".

Y como 24 horas antes hiciera Bolaños, a pesar de esa votación que el jueves unió a PP, Vox, Junts y Coalición Canaria, García ha defendido las otras cuestiones aprobadas este jueves en el pleno, que afectan al fin de las terapias de conversión o la ampliación de los cribados.

García, que ha dicho que "siempre ha sido difícil" y con ironía ha recordado que "desde que entré en el Ministerio ya me estaba yendo" y "llevamos como 60 proyectos", ha respondido a la pregunta de qué pasará si no salen adelante los presupuestos y Pedro Sánchez convoca elecciones en primavera: "Es una legislatura entera, ¿no?", ha respondido. "Claramente estamos haciendo este país mejor. En mi intención está agotar (la legislatura). Tengo un otoño en el que sacar muchas cosas todavía".

García: no hay corrupción en el Gobierno, pero pide explicaciones al PSOE La ministra de Sanidad ha reconocido al hablar de corrupción que "no nos abstraemos del contexto": "Hemos pedido exigencias a PSOE y Ferraz, no tenemos nada que ocultar". "Dentro de Ferraz tienen que hacer más", ha dicho en otro momento. Y ha continuado "Al que pillen, que vaya a la cárcel. Pero si puede ser que vaya a la cárcel. Que no coja el dinero de las mascarillas y se monte un ático en Chamberí o coja el dinero de mascarillas como Aldama y se vaya a su casa de rositas". “ENTREVISTA | @Monica_Garcia_G, ministra de @sanidadgob: "El PSOE que dé todas las explicaciones que tenga que dar" pic.twitter.com/hTazMQgYFr“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 26, 2026 En su opinión "desde los grupos de la izquierda transformadora somos muchísimos más exigentes con la corrupción que el PP. El PP... ¿Qué nos va a contar?", se ha preguntado. Y ha insistido en que Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones como Secretario General del PSOE, "no hay ninguna causa que afecte al Gobierno". Y preguntada sobre Ábalos, condenado a 24 años por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, pone un cordón sanitario: "Yo no me he sentado con él en el Consejo de Ministros. Está en la cárcel". Según García, "a la gente progresista nos duele más corrupción", sin embargo, en su opinión "para el PP es parte de su ADN. ¿Alguien duda de que si el PP hubiese gestionado los fondos Next Generation no hubiésemos tenido muchísimos casos?". "El y tú más no funciona, pero la equidistancia tampoco", ha aseverado "El PP y Vox poquitas lecciones de corrupción nos pueden dar, y menos a la izquierda transformadora. Y el PSOE que de todas las explicaciones que tenga que dar".