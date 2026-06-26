Mónica García espera "agotar" la legislatura: "No hay ninguna causa que afecte al Gobierno"
- La ministra de Sanidad, del ala de Sumar, señala que "el 'y tú más' no funciona, pero la equidistancia tampoco"
- García insiste en que "hemos empujado al PSOE" hacia políticas "progresistas y valientes" en el Ejecutivo
A pesar de lo convulso de la semana que finaliza, en que el presidente del Gobierno compareció ante el pleno del Congreso para hablar de corrupción y después de que el PP consiguiera sacar adelante su moción para pedir a Sánchez que se someta a una moción de censura, la ministra de Sanidad, del ala de Sumar del Ejecutivo de coalición, no tiene una sensación de fin de ciclo. "En absoluto", ha dicho Mónica García en una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional: "Hemos venido a gobernar, a transformar, y las transformaciones profundas llevan su tiempo".
Y como 24 horas antes hiciera Bolaños, a pesar de esa votación que el jueves unió a PP, Vox, Junts y Coalición Canaria, García ha defendido las otras cuestiones aprobadas este jueves en el pleno, que afectan al fin de las terapias de conversión o la ampliación de los cribados.
García, que ha dicho que "siempre ha sido difícil" y con ironía ha recordado que "desde que entré en el Ministerio ya me estaba yendo" y "llevamos como 60 proyectos", ha respondido a la pregunta de qué pasará si no salen adelante los presupuestos y Pedro Sánchez convoca elecciones en primavera: "Es una legislatura entera, ¿no?", ha respondido. "Claramente estamos haciendo este país mejor. En mi intención está agotar (la legislatura). Tengo un otoño en el que sacar muchas cosas todavía".
García: no hay corrupción en el Gobierno, pero pide explicaciones al PSOE
La ministra de Sanidad ha reconocido al hablar de corrupción que "no nos abstraemos del contexto": "Hemos pedido exigencias a PSOE y Ferraz, no tenemos nada que ocultar". "Dentro de Ferraz tienen que hacer más", ha dicho en otro momento.
Y ha continuado "Al que pillen, que vaya a la cárcel. Pero si puede ser que vaya a la cárcel. Que no coja el dinero de las mascarillas y se monte un ático en Chamberí o coja el dinero de mascarillas como Aldama y se vaya a su casa de rositas".
“ENTREVISTA | @Monica_Garcia_G, ministra de @sanidadgob: "El PSOE que dé todas las explicaciones que tenga que dar" pic.twitter.com/hTazMQgYFr“— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 26, 2026
En su opinión "desde los grupos de la izquierda transformadora somos muchísimos más exigentes con la corrupción que el PP. El PP... ¿Qué nos va a contar?", se ha preguntado. Y ha insistido en que Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones como Secretario General del PSOE, "no hay ninguna causa que afecte al Gobierno".
Y preguntada sobre Ábalos, condenado a 24 años por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, pone un cordón sanitario: "Yo no me he sentado con él en el Consejo de Ministros. Está en la cárcel".
Según García, "a la gente progresista nos duele más corrupción", sin embargo, en su opinión "para el PP es parte de su ADN. ¿Alguien duda de que si el PP hubiese gestionado los fondos Next Generation no hubiésemos tenido muchísimos casos?".
"El y tú más no funciona, pero la equidistancia tampoco", ha aseverado "El PP y Vox poquitas lecciones de corrupción nos pueden dar, y menos a la izquierda transformadora. Y el PSOE que de todas las explicaciones que tenga que dar".
"Hemos empujado al Gobierno"
La líder de Más Madrid ha insistido en que "hemos movido al PSOE en la dirección que hemos reclamado". Aunque ha reconocido que "se nos resiste la vivienda", desde su espacio político "hemos empujado al PSOE hacia un partido progresista y valiente, con políticas progresistas y valientes". Y ha ido más allá: "Hemos empujado al PSOE a ser el faro moral en materia de derechos humanos, en Palestina, en el no a la guerra… No es propiedad intelectual del PSOE", sino de toda la sociedad.
Sobre la candidatura de Verónica Barbero en Sumar, García ha respondido que "me parece bien. No me meto en el desarrollo de otras fuerzas políticas". En clave autonómica ha insistido en que "el modelo de Sociedad de Ayuso y el mío son antagónicos". Por lo que respecta al Ayuntamiento de Madrid, según García el asunto de las listas está solucionado: "Rita Maestre es nuestra mejor alternativa. La persona que ha estado luchando contra fondos buitre y recorriendo todos los barrios", ha concluido.