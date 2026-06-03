Sumar propone endurecer el régimen de expresidentes y prohibir colaborar con entidades privadas durante diez años

Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que los expresidentes del Gobierno no puedan recibir ni un "solo euro" de retribución pública mientras hacen "negocios en paralelo" y elevar a diez años el plazo para incompatibilidades una vez se deja el cargo de presidente. En concreto, Sumar quiere elevar de dos a diez años el periodo en que no pueden desarrollar actividades en sectores estratégicos que estén sujetos a regulación del Estado.

Lo han anunciado en rueda de prensa en el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Barbero, y el portavoz adjunto en el Congreso, Enrique Santiago. Según han explicado, llevan esta iniciativa a la Cámara Baja tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos en la causa de Plus Ultra y tiene como objetivo establecer un régimen para los expresidentes a la "altura de la ética política", luchar contra la corrupción y mejorar la calidad democrática.

En este sentido, proponen modificar tres leyes que regulan la actividad de los expresidentes, entre ellas la que se refiere a las incompatibilidades cuando abandonan el cargo. La "estricta regulación" de Sumar, que confía en que tenga el respaldo del PSOE en su tramitación parlamentaria, busca que los expresidentes no puedan disfrutar de los medios y prerrogativas públicas así como retribuciones a las que tienen derecho tras dejar el cargo si desempeñan alguna actividad privada lucrativa, excepto las académicas.

También queda condicionado el derecho de los expresidentes a percibir una pensión indemnizatoria si se cobra cualquier retribución procedente de actividades privadas. En cuanto a la condición de consejero nato y vitalicio en el Consejo de Estado de los expresidentes -también retribuida-, será del mismo modo incompatible con actividades profesionales de carácter privado.