El expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano declara como investigado por el caso mascarillas

La ronda de comparecencias judiciales por el llamado caso Mascarillas de Almería que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones públicas de la Diputación continúa este viernes con nuevas declaraciones de imputados en la causa, entre ellos el expresidente de la Institución provincial Javier Aureliano García y dos de sus hermanos.

En la última jornada, la mayoría de los investigados que habían sido citados se acogieran a su derecho a no declarar. Entre los citados figuraba el alcalde de Tíjola y actual diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, el único cargo político investigado en esta causa que continúa desempeñando responsabilidades tanto en el equipo de gobierno de la Diputación como al frente de un ayuntamiento.

Martínez, que comparecía también junto a su esposa, acudió a la Ciudad de la Justicia junto a otros empresarios investigados en la causa, si bien casi todos ellos optaron por acogerse a su derecho a no declarar.

La única excepción de la jornada fue otro de los investigados, un empresario vinculado en el pasado a una de las mercantiles objeto de las pesquisas, quien sí ha prestado declaración ante el instructor, sin que haya trascendido por el momento el contenido de su comparecencia.

Con esta nueva sesión se mantiene la tónica seguida en buena parte de las comparecencias celebradas durante las últimas semanas dentro de la causa principal, en las que la mayoría de los responsables políticos investigados han optado por no responder a las preguntas del juez, una estrategia que varias defensas han venido justificando a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorpore un nuevo informe a las actuaciones.