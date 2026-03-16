La UCO sospecha que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de las mordidas
- La Guardia Civil apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, incluido en la pandemia
- El juez del caso mascarillas del PP en Almería eleva a 43 personas el número de imputados
El expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García recurrió al dinero que presuntamente obtenía de maniobras corruptas para pagar una hipoteca, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga las múltiples derivadas del conocido como caso mascarillas, cuyo origen se remonta a los peores momentos de la pandemia de COVID-19.
García, en libertad provisional tras ser arrestado en noviembre, se habría servido de varios familiares, incluidos sus padres, para intentar integrar en un "circuito financiero legal" una serie de fondos "de origen desconocido" y que, según el informe remitido al juez instructor y al que ha tenido acceso a RTVE, "podría venir dado por la actividad delictiva que supuestamente habría venido desarrollando" el antiguo responsable de la Diputación.
Entre los movimientos sospechosos detectados figuran una serie de ingresos en efectivo que "habrían tenido por objeto soportar el importe de las cuotas de la hipoteca cuyo titular era Javier Aureliano García Molina". Corresponde a una vivienda situada en la localidad de Almerimar.
El documento de la UE, incorporado a las diligencias judiciales previas, eleva a 43 la cifra provisional de personas investigadas en las diversas líneas abiertas y que incluyen contratos de suministro durante la pandemia y otra serie de expedientes tramitados por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación.
Entre "piñatas" y mordidas
El caso mascarillas arrancó en 2021, aunque por aquel entonces se limitó al exvicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería, Óscar Liria, por un contrato sanitario de la pandemia. Cuatro años después, la investigación amplió a presuntas mordidas en contratos de obras públicas y desencadenó una nueva batería de detenciones que escaló hasta el máximo nivel de la administración, entre ellos Javier Aureliano García y su número dos, Fernando Giménez, ambos del PP.
El juez instructor amplió el foco sobre García a partir de un emoticono de un diente enviado a otros presuntos integrantes de la trama justo minutos después de la firma de la adjudicación de un contrato a Azor Corporate Ibérica S.L. que habría acarreado unos sobrecostes superiores a los 945.000 euros, el 42% del total. Fondos que, según el juez, terminaron desviados a una sociedad, CORFPFAM, controlada por los investigados.
El emoticono del diente encaja dentro de un lenguaje en clave que puede dar pistas sobre las presuntas corruptelas. Así, en la instrucción figuran expresiones como "esperaba poder ir al dentista" o "te vas a poder cambiar la piñata entera" y términos como "muelas picadas" o "limpieza" que, según el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, pueden tener un doble sentido que nada tiene que ver con la sanidad o la higiene.