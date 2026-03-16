La UCO sospecha que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de las mordidas

El expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García recurrió al dinero que presuntamente obtenía de maniobras corruptas para pagar una hipoteca, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga las múltiples derivadas del conocido como caso mascarillas, cuyo origen se remonta a los peores momentos de la pandemia de COVID-19.

García, en libertad provisional tras ser arrestado en noviembre, se habría servido de varios familiares, incluidos sus padres, para intentar integrar en un "circuito financiero legal" una serie de fondos "de origen desconocido" y que, según el informe remitido al juez instructor y al que ha tenido acceso a RTVE, "podría venir dado por la actividad delictiva que supuestamente habría venido desarrollando" el antiguo responsable de la Diputación.

Entre los movimientos sospechosos detectados figuran una serie de ingresos en efectivo que "habrían tenido por objeto soportar el importe de las cuotas de la hipoteca cuyo titular era Javier Aureliano García Molina". Corresponde a una vivienda situada en la localidad de Almerimar.

El documento de la UE, incorporado a las diligencias judiciales previas, eleva a 43 la cifra provisional de personas investigadas en las diversas líneas abiertas y que incluyen contratos de suministro durante la pandemia y otra serie de expedientes tramitados por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación.