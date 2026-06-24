Polémica por la reunión entre los talibanes y la UE: "Invitarlos a Bruselas les da impunidad y los legitima"

"En Afganistán no hay espacio para las críticas ni para el pensamiento independiente y si traes a Bruselas a los talibanes incluso a nivel técnico, que realmente no sé lo que significa, les estás dando una especie de impunidad y los legitimas", resume el periodista afgano Waliullah Rahmani, que tuvo que salir de su país en 2021, con la caída de Kabul en manos de los insurgentes y ahora se encuentra exiliado.

Y es que la Unión Europea (UE) acaba de reunirse con representantes del Gobierno de los talibanes en Bruselas para hablar de inmigración y buscar vías para deportar a su país a afganos que hayan cometido delitos graves, en unos contactos que ha subrayado que son "a nivel técnico".

Un portavoz de la Comisión Europea (CE) confirmó a RTVE Noticias el encuentro, copresidido por los servicios de la CE y Suecia, donde participaron 15 Estados miembros y representantes de "las autoridades de facto de Afganistán responsables de las devoluciones y la readmisión".

La Comisión habla de "reunión a nivel técnico" Esa fuente explicó que esta reunión ha permitido dar seguimiento a las "discusiones técnicas" iniciadas en enero pasado en Kabul para "la identificación de los retornados, la expedición de documentos de viaje y su retorno". La Unión Europea se reúne con los talibanes en Bruselas para explorar vías de deportar a afganos a su país En declaraciones a RTVE Noticias, Rahmani, que actualmente es investigador para Afganistán y Pakistán del Comité de Protección de Periodistas (CPP), señala que "la UE permanece como una de las pocas instituciones en el mundo guiada por los derechos humanos y la libertad de prensa". "Y es por eso que mucha gente mira a la UE para hacer que regímenes como el de los talibanes, que son ilegítimos y represivos, rindan cuentas", dice este periodista. Bélgica confirmó el lunes haber concedido visados de un día para los integrantes de la delegación de los talibanes. El Ministerio de Exteriores belga ha precisado que el visado es solo válido para el país y no para toda la zona Schengen, y que ha sido expedido para cinco hombres que "no suponen una amenaza para la seguridad del país". El ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, citado por la agencia nacional de su país, ha detallado que pese a que él desaprueba la invitación de la CE, Bélgica, como país que acoge las instituciones europeas, no puede rechazar conceder los visados solicitados. Los talibanes retomaron el poder en Afganistán en 2021, lo que aceleró la retirada de las fuerzas estadounidenses tras veinte años de ocupación. La invitación de la Comisión implica un diálogo con el Gobierno talibán, pese a que no es reconocido oficialmente por la UE. Una mujer observa la ciudad de Kabul, en Afganistán. Getty Images / Masood Shnizai

20 países como Alemania o Italia pidieron estos contactos El portavoz de la CE recordó que estos contactos se producen en respuesta a una carta firmada por 20 Estados miembros y países socios de Schengen en octubre pasado, que pidieron a la Comisión que coordinara esas conversaciones "técnicas" para la devolución y readmisión en Afganistán de personas que hayan cometido crímenes graves o que supongan una amenaza para la seguridad. Esa misiva fue suscrita por países como Alemania, Italia, Grecia, Bulgaria, Hungría, Noruega, Irlanda o Polonia (España no la suscribió) y en ella se apunta que la situación de los afganos que residen de forma irregular en sus territorios requiere de una atención "cuidadosa y coordinada en la Unión Europea". Los firmantes destacan que 22.870 afganos recibieron órdenes de expulsión en 2024, de los que solo 435 acabaron regresando a su país. "La organización del retorno, tanto voluntario como forzado, a Afganistán es un desafío común europeo que requiere de una respuesta coherente y colectiva", escribieron. En el texto se subraya que se ha producido un incremento de "incidentes violentos" perpetrados por afganos, sin ofrecer números, y que debería darse prioridad en las expulsiones a las personas que supongan "una amenaza para el orden público o la seguridad nacional". Según los datos de Eurostat, la UE aceptó en 2025 361.325 peticiones de asilo, el 17,5 % menos que en 2024, de las que 98.175 correspondían a afganos (el 27,2 % del total), constituyendo el mayor grupo por nacionalidad, por delante de venezolanos (16,4 %) y sirios (4,8 %). Hasta 19 países de la UE piden agilizar la creación de centros de migrantes en terceros países con la negativa de España La UE no suele publicar estadísticas centralizadas sobre delincuencia desglosadas por nacionalidad, ya que son datos que se manejan a nivel nacional, por lo que es complicado calcular a cuántas personas afectaría un posible acuerdo para deportar a los afganos que hayan cometido delitos graves.

En Afganistán no existe el debido proceso No obstante, Rahmani, que conoce a periodistas que han estado detenidos por los talibanes, recuerda que no existen garantías legales para quienes sean deportados porque en Afganistán "no existe en absoluto el debido proceso y el sistema judicial ha desaparecido completamente". Por tanto, "la base legal para juicios justos, libres e independientes que existió durante 20 años en el país de acuerdo con los estándares internacionales se ha desvanecido totalmente, ahora lo que hay es una lista de decretos que regulan los llamados procesos judiciales de los talibanes", subraya. El investigador del CPP agrega que muchos periodistas encarcelados en suelo afgano han sufrido torturas y la mayoría no ha tenido acceso a abogados. Rahmani habla de un sistema en el que los abogados ya no son independientes, sino que para ejercer tienen que estar dentro de las estructuras de poder y ni siquiera los letrados pueden argumentar en contra de los talibanes en defensa de una persona acusada de algo. La eurodiputada Raquel García Hermida-Van der Walle, del partido progresista holandés D66, ha sido muy crítica con estos contactos, como presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Afganistán, porque, dejando aparte su objetivo, ve "denostable" que haya una reunión oficial en Bruselas con representantes de los talibanes. "No los reconocemos en la Unión Europea como autoridades legítimas de este país, con el que no hay relaciones diplomáticas y ahora invitamos a esta gente a Bruselas legitimando las horribles acciones que toman contra su pueblo", lamenta la política, quien hace hincapié en que la visión del Parlamento Europeo es "muy clara". Por ello, afirma que la Comisión ha sido "cínica" a la hora de invitar a los talibanes, cuando la UE ha puesto cinco condiciones a los talibanes para cualquier tipo de contacto oficial a ese nivel con el régimen talibán, que no ha cumplido ninguna. Entre esos requisitos figuran evitar que Afganistán se convierta en base del terrorismo, el respeto a los derechos humanos y el establecimiento de un Gobierno inclusivo y representativo.

Los talibanes han legalizado el matrimonio infantil "Y lo que es peor, vamos atrás como los cangrejos. Cada dos semanas salen con otra cosa nueva, como ahora legalizar el matrimonio infantil, estamos hablando de niñas a lo mejor de siete, de ocho años, de dos años, de cinco años, y esto es legal", apunta la eurodiputada, quien recuerda que los talibanes acaban de aprobar una reforma del código penal que permite, "e incluso incentiva" pegar a las mujeres, legitimando la violencia doméstica. Por ello, censura que se haya invitado a representantes de ese Gobierno para un viaje a Bruselas con visados europeos y una reunión con la Comisión Europea en nombre de 450 millones de ciudadanos. Ante la invitación a los talibanes, el Parlamento Europeo adoptó en mayo una resolución para condenar ese convite y cualquier tipo de contacto con el régimen talibán "que pueda dar lugar a su legitimación en la escena internacional", indica García Hermida-Van der Walle. Tras la reunión del martes, Amnistía Internacional (AI) ha instado a la UE a abandonar "los planes de deportación a Afganistán y suspender las conversaciones sobre readmisión con los talibanes". "Afganistán no puede ser considerado en modo alguno un país de retorno seguro; este enfoque pondrá en peligro la vida de las personas retornadas, como han señalado repetidamente varios órganos de la ONU", ha avisado AI en un comunicado. Amnistía Internacional ha denunciado la "grave situación de los derechos humanos" en Afganistán, que, ha remarcado, está "en plena crisis humanitaria" con una grave inseguridad alimentaria y casi 22 millones de personas necesitadas de ayuda.