La Unión Europea se reúne con los talibanes en Bruselas para explorar vías de deportar a afganos a su país
- El objetivo es deportar a afganos que hayan cometido delitos graves
- La reunión se produce a petición de 20 Estados miembros de la UE
Una delegación de los talibanes se ha reunido este martes en Bruselas con representantes de la Comisión Europea (CE) para entablar conversaciones migratorias y explorar vías para deportar a su país a afganos que hayan cometido delitos graves.
Según un portavoz de la CE, "los servicios de la Comisión y Suecia han copresidido una reunión a nivel técnico hoy en Bruselas con representantes a nivel técnico de las autoridades de facto de Afganistán responsables de las devoluciones y la readmisión".
La fuente ha indicado que han tomado parte en el encuentro 15 Estados miembros, lo que ha permitido dar seguimiento a las "discusiones técnicas" iniciadas en enero pasado en Kabul para "la identificación de los retornados, la expedición de documentos de viaje y su retorno".
"La atención se centró en las personas que han cometido delitos graves y que representan una amenaza para la seguridad", ha apuntado esa fuente en un comunicado, al que ha tenido acceso RTVE Noticias.
La UE no ha reconocido oficialmente al Gobierno talibán
Los talibanes retomaron el control de Afganistán en 2021, lo que aceleró la retirada del Ejército estadounidense tras 20 años de ocupación. Desde entonces, la UE no ha reconocido oficialmente al Gobierno afgano.
El portavoz de Interior de la Comisión Europea (CE), Markus Lammert, fue preguntado el lunes en una rueda de prensa sobre la invitación de la CE a los talibanes para ir a Bruselas y, sin confirmar que los representantes del Gobierno afgano llegaban este martes, hizo hincapié en que estaban trabajando para "una reunión técnica".
Lammert recordó que estos contactos son en respuesta a una carta en octubre pasado de 20 Estados miembros y países asociados a Schengen en la que pidieron a la CE que coordinara esos contactos para las deportaciones de afganos.
20 países han solicitado estos contactos con los talibanes
La misiva fue firmada por los responsables de Interior y de Migración de países como Alemania, Italia, Irlanda, Bélgica, Polonia, Finlandia, Bulgaria, Hungría, Chipre o Suecia (España no suscribió esa carta).
Pese a que la CE ha asumido una labor de coordinación, Lammert recordó que son las autoridades nacionales de los Estados miembros quienes deciden sobre cada expulsión y explicó que únicamente las personas que han pasado por todo el proceso, es decir, que han solicitado asilo en la UE y cuya demanda ha sido rechazada "por una buena razón", son quienes "tienen que ser deportadas".
Los talibanes han visitado Bruselas después de que Bélgica les concediera visados de un día para entrar en su territorio, ha informado la oficina del ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, citada por la agencia de noticias nacional belga.
Los visados, para cinco hombres, son válidos solo para Bélgica y no para toda la zona Schengen, y han sido expedidos después de que los servicio de seguridad e inteligencia no encontraran información de que suponen una amenaza para la seguridad del país.
Este viaje ha sido blanco de críticas desde hace semanas, tanto por parte de miembros del Parlamento europeo como por asociaciones afganas.
Prévot explicó que él mismo desaprueba esa invitación pero que, como país que alberga las instituciones europeas, Bélgica no podía rechazar emitir los visados solicitados.
Ante esta situación, Amnistía Internacional (AI) ha instado a la UE a abandonar "los planes de deportación a Afganistán y suspender las conversaciones sobre readmisión con los talibanes".
Afganistán no puede ser país de retorno seguro, dice AI
"Afganistán no puede ser considerado en modo alguno un país de retorno seguro; este enfoque pondrá en peligro la vida de las personas retornadas, como han señalado repetidamente varios órganos de la ONU", ha avisado AI en un comunicado.
Amnistía Internacional ha denunciado la "grave situación de los derechos humanos" en Afganistán, que, ha remarcado, está "en plena crisis humanitaria" con una grave inseguridad alimentaria y casi 22 millones de personas necesitadas de ayuda.
"Las dramáticas escenas de gente desesperada por huir de Afganistán, incluido el personal de la UE, son un recuerdo reciente. Es intolerable que la UE intente ahora deportar personas a Afganistán, que en este tiempo se ha vuelto aún más peligroso", ha dicho la directora de la oficina de AI ante las instituciones europeas, Eve Geddie, en la nota.
La organización ha advertido de que estos intentos de deportar a afganos contravienen abiertamente los propios criterios de derechos humanos de la UE respecto a los talibanes, al pasar por alto "los riesgos reales y bien documentados" que correría cualquier persona devuelta al país, así como los motivos que habría tenido esa persona para huir de allí, como el riesgo de persecución, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y represalias bajo el régimen talibán.
Geddie ha señalado que "el sistema de represión institucionalizada de los talibanes afecta a todos los ámbitos de la vida diaria e incluye gravísimas restricciones de los derechos de las mujeres y las niñas, el uso de la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada, los arrestos arbitrarios y las ejecuciones extrajudiciales. Toda implicación de la UE en deportaciones a Afganistán es irresponsable y peligrosa, y pasa por alto las obligaciones jurídicas de la propia UE, principalmente la de no devolver a ninguna persona a un lugar donde su vida correría peligro".
La reunión de este martes se produce después de que recientemente las fuerzas talibanes reprimieran violentamente una protesta en la ciudad de Herat, donde decenas de personas salieron para denunciar la detención de mujeres y niñas acusadas de incumplir el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen talibán.
El pasado día 12, comenzó a aplicarse el Pacto sobre Migración y Asilo de UE. Diseñado para blindar las fronteras externas de los Veintisiete y acelerar los procesos de retorno, fue aceptado tras años de negociación y ha causado —y sigue causando— intensas disputas entre los Estados miembros, además de generar dudas sobre si restringirá aún más los derechos de los migrantes.
Bruselas lo ve como una "solución efectiva, justa y firme" al reto migratorio y defiende que la UE tendrá ahora "fronteras exteriores más fuertes". España ha dicho que lo aplicará "con un enfoque garantista y respetuoso" con los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, pero ha rechazado la creación de centros de retorno en terceros países, una medida acordada a principios de mes que "complementa" al Pacto y cuya adopción definitiva está pendiente.
Según los datos de Eurostat, la UE aceptó en 2025 361.325 peticiones de asilo, el 17,5 % menos que en 2024, de los que 98.175 eran afganos (el 27,2 % del total), constituyendo el mayor grupo por nacionalidad, por delante de venezolanos (16,4 %) y sirios (4,8 %).