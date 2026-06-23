La Unión Europea se reúne con los talibanes en Bruselas para explorar vías de deportar a afganos a su país

Una delegación de los talibanes se ha reunido este martes en Bruselas con representantes de la Comisión Europea (CE) para entablar conversaciones migratorias y explorar vías para deportar a su país a afganos que hayan cometido delitos graves.

Según un portavoz de la CE, "los servicios de la Comisión y Suecia han copresidido una reunión a nivel técnico hoy en Bruselas con representantes a nivel técnico de las autoridades de facto de Afganistán responsables de las devoluciones y la readmisión".

La fuente ha indicado que han tomado parte en el encuentro 15 Estados miembros, lo que ha permitido dar seguimiento a las "discusiones técnicas" iniciadas en enero pasado en Kabul para "la identificación de los retornados, la expedición de documentos de viaje y su retorno".

"La atención se centró en las personas que han cometido delitos graves y que representan una amenaza para la seguridad", ha apuntado esa fuente en un comunicado, al que ha tenido acceso RTVE Noticias.

La UE no ha reconocido oficialmente al Gobierno talibán Los talibanes retomaron el control de Afganistán en 2021, lo que aceleró la retirada del Ejército estadounidense tras 20 años de ocupación. Desde entonces, la UE no ha reconocido oficialmente al Gobierno afgano. El portavoz de Interior de la Comisión Europea (CE), Markus Lammert, fue preguntado el lunes en una rueda de prensa sobre la invitación de la CE a los talibanes para ir a Bruselas y, sin confirmar que los representantes del Gobierno afgano llegaban este martes, hizo hincapié en que estaban trabajando para "una reunión técnica". Lammert recordó que estos contactos son en respuesta a una carta en octubre pasado de 20 Estados miembros y países asociados a Schengen en la que pidieron a la CE que coordinara esos contactos para las deportaciones de afganos.

20 países han solicitado estos contactos con los talibanes La misiva fue firmada por los responsables de Interior y de Migración de países como Alemania, Italia, Irlanda, Bélgica, Polonia, Finlandia, Bulgaria, Hungría, Chipre o Suecia (España no suscribió esa carta). Pese a que la CE ha asumido una labor de coordinación, Lammert recordó que son las autoridades nacionales de los Estados miembros quienes deciden sobre cada expulsión y explicó que únicamente las personas que han pasado por todo el proceso, es decir, que han solicitado asilo en la UE y cuya demanda ha sido rechazada "por una buena razón", son quienes "tienen que ser deportadas". Los talibanes han visitado Bruselas después de que Bélgica les concediera visados de un día para entrar en su territorio, ha informado la oficina del ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, citada por la agencia de noticias nacional belga. Los visados, para cinco hombres, son válidos solo para Bélgica y no para toda la zona Schengen, y han sido expedidos después de que los servicio de seguridad e inteligencia no encontraran información de que suponen una amenaza para la seguridad del país. Este viaje ha sido blanco de críticas desde hace semanas, tanto por parte de miembros del Parlamento europeo como por asociaciones afganas. Prévot explicó que él mismo desaprueba esa invitación pero que, como país que alberga las instituciones europeas, Bélgica no podía rechazar emitir los visados solicitados. Ante esta situación, Amnistía Internacional (AI) ha instado a la UE a abandonar "los planes de deportación a Afganistán y suspender las conversaciones sobre readmisión con los talibanes".