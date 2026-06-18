El Gobierno prorrogará durante tres meses parte del escudo social que articuló para hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves en Bruselas que algunas de las medidas se extenderán hasta octubre mientras se consolida la paz en Irán tras el acuerdo firmado por el régimen de Teherán y la Administración de Estados Unidos.

El Ejecutivo negocia ahora con los sectores económicos más afectados y con los grupos parlamentarios qué medidas de las aprobadas el pasado mes de marzo se mantienen. Los planes del Gobierno pasan por aprobar el nuevo decreto en la reunión ordinaria que el Consejo de Ministros celebre el próximo 29 de junio y después que el pleno del Congreso convalide el texto.

Sánchez ha precisado que el objetivo es prolongar algunas de las medidas que se implementaron para proteger a los hogares y empresas de las consecuencias derivadas de la guerra, especialmente ante el incremento del precio de la energía y de los combustibles. El presidente del Gobierno ha recordado que el precio del petróleo todavía está sujeto a una alta volatilidad, lo que provoca incertidumbre y "vulnerabilidad" en los sectores económicos más expuestos.

El trabajo del Gobierno se centra ahora en determinar qué disposiciones del decreto aprobado en marzo siguen vigentes y cuáles no. De hecho, el escudo social ya preveía que algunas medidas decayesen si los precios se contenían en abril. Es lo que sucedió con el IVA de la electricidad y el gas natural, que desde el 1 de junio vuelve a ser del 21%, tras un mes y medio con un tipo del 10%. También ha concluido ya la rebaja del impuesto especial de electricidad, que de un 5% habitual pasó al 0,5%.

Sin embargo, siguen vigentes hasta el 30 de junio, y habrá que ver si finalmente se incluyen en el nuevo decreto las bonificaciones a los carburantes, con una rebaja del IVA al 10% y en contra del criterio de la UE. Tampoco ha decaído la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica o las ayudas para agricultores y transportistas y los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Agricultura, Luis Planas, se reunieron ayer con representantes de los sectores agroalimentarios, de los fertilizantes y de la alimentación animal con el objetivo de evaluar el comportamiento de las medidas aprobadas en marzo y para analizar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio en la producción agraria y pesquera.

En el encuentro, según trasladaron fuentes del Ministerio de Economía, se abordó el funcionamiento de las medidas implantadas para mitigar los efectos del incremento del precio del gasóleo agrícola y pesquero, así como de los fertilizantes. El plan anticrisis contemplaba un paquete de 877 millones de euros para ayudar al sector por el encarecimiento de estos insumos clave para la actividad agraria y pesquera.