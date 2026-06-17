El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este miércoles en el Congreso para informar sobre las circunstancias en las que dos agentes de la Guardia Civil fallecieron y otros dos resultaron heridos el pasado 8 de mayo durante la persecución de una narcolancha en las costas de Huelva.

La comparecencia se da a petición del propio ministro y comenzará al término de la sesión de control al Gobierno.

El suceso tuvo lugar a unas 80 millas de la costa de Huelva, mientras las patrulleras realizaban una maniobra de persecución contra una embarcación en la que se transportaba droga. Según explicó entonces la cartera del Interior, durante el operativo las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron y se produjo "un fuerte impacto entre ellas".

El primer agente fallecido, Germán P., de 55 años, era natural de Teruel y llevaba 34 años en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuerpo en el que ingresó en 1989, aunque fue en 1994 cuando se incorporó a la Comandancia de Huelva.

Por su parte, Jerónimo J.M., de 56 años y nacido en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario, ingresó en el instituto armado en 1994 y estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005. En 2005 llegó a la Comandancia de Málaga como alférez, y entre 2010 y 2018 fue comandante tanto en Málaga como en Córdoba. Se incorporó como capitán al Servicio Marítimo de Huelva en 2020.

Ambos habían recibido varias distinciones en el cuerpo. La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva acogió la capilla ardiente de los agentes y se celebró también un funeral en su honor en la Iglesia de la Concepción, al que no acudió el ministro.

En Isla Cristina, en el río Guadiana, en enero de 2025 los dos guardias civiles fallecidos ya estuvieron a punto de morir en un accidente similar. Eran los dos únicos que iban en la embarcación. El capitán, Jerónimo, se rompió varias costillas e incluso se perforó el pulmón y su compañero Germán se dañó una mano y su capitán tuvo que hacerle un torniquete y le salvó la vida. Se tardó una hora en ir a rescatarlos y estuvieron cerca de sufrir una hipotermia.

01.20 min La lucha contra el narco: TVE acompaña a una patrullera de Vigilancia Aduanera tras la muerte de dos agentes en aguas de Huelva

Apenas cinco días después de la tragedia, Grande-Marlaska fue abucheado durante la jura de la bandera de la nueva promoción de agentes de la Academia de Baeza, en Jaén. El ministro intentó aplacar las críticas contra el Gobierno y su persona por no haber acudido al funeral. Incluso fuentes del Ejecutivo llegaron a reconocer su equivocación al no enviar una representación gubernamental de primer nivel, y argumentaron que si el titular de Interior no acudió fue porque su presencia era imprescindible en Tenerife por la emergencia sanitaria del hantavirus.

"Comprendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de German y Jerónimo. Lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso y estoy dolido, pero lo que nunca seremos y estaremos es impotentes", dijo Grande-Marlaska en ese acto. Y pidió que se dejara de utilizar a las "víctimas" con "fines políticos", en un momento marcado por las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo.

00.58 min Transcripción completa los demás para intentar defenderse. Comprendo, entiendo vuestro dolor, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido Permitidme, estoy rabioso Son los pitidos al ministro del Interior cuando en su discurso se ha referido a los dos guardias civiles muertos mientras perseguían una narcolancha en Huelva. Unos pitidos durante el acto de Jura de Bandera en Baeza en Jaén, después de que el ministro no acudiera al funeral de los dos agentes. Desde el PP critican la falta de sensibilidad... ...dicen del gobierno con este tema Un abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos como se merecen. Marlaska, sobre la muerte de dos guardia civiles: "Yo también estoy dolido y rabioso"

Desde el momento del suceso, las críticas contra el Ejecutivo arreciaron por la falta de medios de los que disponen los agentes desplegados en Andalucía para la lucha contra el narcotráfico, según asociaciones profesionales del cuerpo.

En febrero de 2024 otros dos agentes murieron tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz). Y solo una semana después de lo ocurrido en Huelva, una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera fue embestida por otra embarcación durante una persecución en aguas de la costa de Almería. No hubo heridos, pero la tripulación de la narcolancha logró huir utilizando otra embarcación neumática de apoyo.

La falta de medios es una reivindicación que han hecho propia tanto el PP como Vox, cuyos candidatos a la Junta de Andalucía agitaron en los días previos a los comicios, en los que los populares de Juanma Moreno perdieron su mayoría absoluta, por lo que necesitará a Vox para gobernar.