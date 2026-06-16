Melilla da la bienvenida a la temporada de playas de 2026

Esta mañana se ha presentado en la Playa de los Cárabos la nueva temporada de playas en Melilla. En total, el Gobierno de la ciudad ha destinado una partida presupuestaria de 1,9 millones de euros en el mantenimiento (un millón de euros) y las obras de mejora (900.000 euros), entre las que se incluyen la construcción de torres de vigilancia más altas o barcos que se encarguen de la limpieza del mar.

Además, también se incorporará un autobús a partir del próximo lunes que saldrá cada hora de la Plaza de España. Tendrá una ruta con cinco paradas que terminará en la Playa de la Hípica. Este servicio tendrá un precio simbólico de 40 céntimos, aunque será gratuito para los usuarios que dispongan de una tarjeta multiviajes.

El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, se ha mostrado satisfecho por el aumento de la calidad y cantidad de los servicios en las playas en los últimos años. "Tenemos mérito más que suficiente para tener banderas azules y para que realmente nos vean como una de las playas más cuidadas y con más atención de toda España", ha señalado Imbroda.

Aproximadamente, un equipo integrado por 90 personas se encargarán de trabajar en esta temporada de playa.

Una bandera azul menos Sobre las playas de Melilla ondeará una bandera azul menos en la Playa de la Hípica. Esta distinción que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental premia a las playas que cumplen con las normas de calidad del agua, la seguridad y la ordenación del medio ambiente. España mantiene el liderazgo con 677 playas con bandera azul, 35 más que en 2025 Desde el Gobierno local, atribuyen esta pérdida a que en una medición del agua obtuvo la calificación de "buena" en vez de "excelente". No obstante, el presidente de la ciudad no se muestra preocupado y ha recordado que la ciudad fue condecorada con la 'Escoba de Plata', el galardón entregado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medioambiente (ATEGRUS) para reconocer las mejores prácticas e innovaciones en limpieza urbana, gestión de residuos y sostenibilidad.