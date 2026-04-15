Comienzan los trabajos de restauración de la muralla de Melilla La Vieja

Este miércoles ha tenido lugar en la Ensenada de Los Galápagos el acto simbólico de la primera piedra. En él, ha estado el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda; el consejero de Fomento, Miguel Marín, y representantes de la empresa adjudicataria, Doranjo.

La actuación sobre las murallas del conjunto fortificado de Melilla La Vieja busca consolidar y restaurar aquellas zonas que presenten mayor riesgo de desprendimiento. La inversión para estos trabajos es de alrededor de un millón y medio de euros y está previsto que duren cuatro meses.

"Es una gran obra que le hacía falta a la ciudad para rehabilitar el patrimonio histórico", ha afirmado Imbroda.

Actuación sobre varias zonas Las obras se llevarán a cabo de forma simultánea. No obstante, se dará prioridad a las zonas que estén más transitadas como el foso del Hornabeque, el frente de la Marina o la cueva de la cala de Trápana. "Entendemos que es un proyecto muy ambicioso", ha destacado el arquitecto y director de obra, José Antonio Fernández. "Por ejemplo, la Plaza de las Culturas o el foso del Hornabeque se utilizan mucho, entre otras cosas para el Belén o festivales, no nos podemos permitir que se caiga un elemento y haya el más mínimo riesgo", ha añadido. Según Fernández, su objetivo es que esta rehabilitación esté perfectamente integrada, pero que se pueda apreciar. "Las personas curiosas cuando se pongan a buscar, sean capaces de leer las distintas intervenciones a lo largo de las épocas", ha señalado.