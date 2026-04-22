Unos 4.000 turistas visitan Melilla a bordo de dos cruceros

Melilla ha recibido, por primera vez, la visita de dos cruceros de manera conjunta. El Azamara Quest y el Norwegian Dawn han llegado este miércoles al puerto de la ciudad autónoma en medio de una gran expectación, ya que el Gobierno local busca potenciar este sector para el desarrollo económico de la ciudad de cara a los próximos años. Unos 4.000 turistas han desembarcado a lo largo de la mañana y han disfrutado de un programa especial de eventos preparado para la ocasión, que ha incluido, entre otras cosas, una exhibición ecuestre en la plaza de toros, la degustación de gastronomía melillense, un fotomatón "retro", actuaciones musicales en directo o una feria outlet que se ha instalado en la zona centro para la ocasión.

Buena impresión de la ciudad

Durante su estancia, los turistas han destacado la belleza de las murallas de Melilla la Vieja, el buen tiempo y la presentación de las actividades, que han estado organizadas por la Autoridad Portuaria, la Ciudad Autónoma y la empresa mexicana ITM Group, encargada de la gestión de la futura terminal de cruceros del puerto de Melilla. La mayoría de los visitantes han sido de origen británico y estadounidense, y muchos de ellos se han apuntado a los recorridos turísticos por el casco antiguo, donde los guías turísticos han tenido más trabajo que nunca. Allí, les han explicado los orígenes de la ciudadela de Melilla la Vieja o la historia del centro modernista, construido a principios del siglo XX gracias al trabajo de arquitectos como Enrique Nieto o Emilio Alzugaray. Jennifer Aragón, guía turística local, explicaba a los turistas que lo de hoy "ha sido una jornada especial, ya que nunca habían coincidido en la ciudad dos cruceros al mismo tiempo". María Ruiz, informadora en la Oficina de Turismo, ha destacado también que al menos "unos 15 guías, sin contar con los de los barcos, han estado trabajando durante la visita. Los que lo están haciendo son los que hablan bien inglés".

A lo largo de la mañana ha habido mucho movimiento de autobuses, que han desplazado a los pasajeros por diferentes puntos de la ciudad. Desde la Autoridad Portuaria han hecho hincapié en el gran esfuerzo que se ha hecho desde todas las instituciones y entidades implicadas para asumir el reto de recibir a dos buques de estas características. Su presidente, Manuel Ángel Quevedo, ha recordado que se ha tenido que hacer una obra de envergadura en el Muelle Nordeste 3 del puerto, que a partir de ahora se dedicará a los barcos de grandes esloras. También los empresarios y comerciantes han puesto de su parte para dar la mejor imagen posible, abriendo sus establecimientos desde primera hora de la mañana para adaptarse los horarios y a las dinámicas de los visitantes. De hecho, el presidente de la Confederación de Empresarios de la ciudad, Enrique Alcoba, ha llegado a decir que "Melilla ha hecho un examen para ver si está preparada para acoger a tantas personas en un solo día".