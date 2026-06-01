Las playas de Melilla se preparan para la campaña del verano

Mayo se ha despedido en Melilla con subida de las temperaturas y con los melillenses disfrutando de las playas y siendo testigos del montaje de las instalaciones para el comienzo de la campaña de manera oficial el 21 de junio. Entre las novedades, nuevas torres de vigilancia, más sombrillas y hamacas, cambiadores, accesos podotáctiles y zonas habilitadas para instalar toldos.

Algunos vecinos echaban en falta anticipación en el montaje, con respecto a otros años. "No están todavía montados los accesos para personas con discapacidad", ha dicho un usuario de la piscina que reconoce que es un apasionado de la playa y que ya lleva semanas disfrutando del sol.

Otros bañistas echaban en falta más sombrillas aunque según ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, "llegarán más y se montarán en los próximos días". Ventura ha añadido que este año han adquirido más sombrillas y hamacas.

Como novedad, el consejero ha adelantado que este año habrá cambiadores. Serán nueve. Además, por primera vez se habilitarán zonas exclusivas para montar toldos "para que no tapen la visión del resto de usuarios de la playa", ha explicado el consejero quien ha detallado que habrá cartelería que indicará en qué zonas se pueden instalar los toldos.

Los servicios municipales tienen 20 días por delante para terminar de montar los accesos. "El pavimento será, por primera vez, podotáctil para hacerlo accesible a personas de discapacidad visual", ha añadido Ventura quien también ha adelantado que durante este mes la zona de mascotas de Horcas Coloradas se va a ampliar y se ha instalado una boya inteligente para controlar la calidad del agua a tiempo real.

Nuevas torres de vigilancia Desde hace unos días se pueden ver las nuevas torres de vigilancia que estrena el servicio de socorrismo. Tienen megafonía independiente. Además hay nuevos módulos para ellos, el 112 y almacenamiento. Llegamos al mes de junio con las playas de Hipódromo y Horcas Coloradas sin la arena necesaria para que los melillenses puedan disfrutar de esas zonas. Según Ventura, siguen pendientes de que Costas, que es quien tiene la competencia, construya un dique para asegurar esas playas que todos los años se pierden en cuanto sube la marea. Espera que este durante este mes.