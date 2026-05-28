Melilla celebrará el 26 de septiembre la IX edición del 'Desafío Regulares'

La Comandancia General de los Regulares en Melilla ha presentado esta mañana la IX edición del 'Desafío Regulares', que se celebrará el próximo 26 de septiembre. Al igual que en ediciones anteriores, las pruebas consisten en una carrera de obstáculos por lugares emblemáticos de la ciudad autónoma.

El coronel de los Regulares número 52, Carlos Asensi, ha destacado que estas pruebas impulsarán valores como el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, el compañerismo y la camaradería. "Son valores esenciales en nuestro día a día, y que los Regulares procuran que jalonen su senda diaria al servicio de España", ha señalado en su comparecencia.

Por su parte, el Consejero de Educación, Juventud y Deporte, Miguel Ángel Fernández, ha resaltado que el 'Desafío Regulares' es una carrera muy arraigada en el calendario del deporte melillense. "Es muy especial porque vuelve a poner de manifiesto esa comunión que hay entre la ciudadanía civil y el Ejército de Melilla", ha indicado el consejero a una competición que, asegura, "se corre y se disfruta".

Desde este jueves, ya se pueden acceder a las inscripciones a través de la web evesport.com. Los precios de inscripción oscilan entre los 10 y los 20 euros.

Las novedades de la nueva edición Por primera vez, los corredores podrán competir individualmente en cada una de las categorías. Asensi atribuye esta modificación de la normativa para poder llegar a un mayor número de personas que tengan dificultades en formar binomios o trinomios con otras personas. También se incorpora una nueva categoría: el sprint, una prueba de seis kilómetros compuesta por 13 obstáculos de carácter militar. Igualmente, se cambia la ubicación de la salida y la meta a la Plaza de las Culturas. Todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa, y los ganadores de cada una de las competiciones (primero y segundo puesto) recibirán un trofeo individual. Asimismo, el precio de inscripción incluye un seguro de responsabilidad civil y una bolsa con recuerdos conmemorativos.