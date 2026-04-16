La XII edición de la carrera de la Legión "Africana" bate récord de inscripciones

Este sábado 18 de abril tendrá lugar una de las citas más esperadas para miles de deportistas. La "Carrera Africana" que organiza la Comandancia General de Melilla junto al Tercio Gran Capitán 1º de La Legión y el Gobierno de la Ciudad ha conseguido este año un récord de participantes.

En total van a ser 3.500 los participantes este sábado que van, o bien a correr entre 25 o 50 km , o bien van a hacer 75 km en bicicleta. De ellos, unos 1.500 son foráneos, mayoritariamente de Málaga y Almería. Son cifras que superan las del año pasado cuando participaron 2.800 corredores. En esta edición hay una prueba específica para veteranos de más de 50 años y, por primera vez, van a realizar la prueba personas con movilidad reducida.

"Hay algo que me hace especial ilusión y es que se incorpora la modalidad para deporte adaptado. Va a haber un participante con una silla Joelette, que es una silla con ruedas adaptada. Es algo que nos tiene que satisfacer a todos. Además va a haber algún participante que va a ir con barras para invidentes. En definitiva, hacer una prueba más inclusiva es hacer una prueba mejor", ha destacado el consejero de Deportes, Miguel Ángel Fernández.

Recorrido de la "Carrera Africana" 5 Fotos 1 / 5 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Recorrido Miniafricana (Fuente: Carrera Africana) 16.04.2026

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Recorrido 25KM (Fuente: Carrera Africana) 16.04.2026







Por su parte, el consejero de Turismo, Miguel Marín, ha defendido que no es solo una prueba deportiva. "Es un evento también cultural y turístico. Cultural porque todas las personas que vienen pueden disfrutar de todos los rincones de Melilla y de nuestro patrimonio arquitectónico, histórico y nuestra naturaleza. Y tiene un componente turístico porque estamos hablando de más de 1.500 personas que vienen este fin de semana a disfrutar entre uno y dos días, y alguno hasta tres, de nuestra ciudad", señala Marín.

Melilla tiene una capacidad hotelera de unas 800 plazas, según Turismo. Para poder albergar a la totalidad de los corredores que llegan de fuera, se ha habilitado la Plaza de Toros, como en ediciones anteriores, donde descansarán unas 500 personas.

En la Africana va a participar un 30% de mujeres. Comenzará el sábado a las 11h y la entrega de premios será a las 18h en la plaza de las Culturas. Cada 5 o 6 kilómetros habrá avituallamiento para los corredores y asistencia sanitaria.