La IV Trail Solidaria 062 ha dejado más de 28 mil euros para fines sociales en Melilla

El buen tiempo acompañó el domingo a las 1.300 personas que participaron en la IV Trail Solidaria 062, un evento deportivo organizado por la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, en colaboración con la Ciudad Autónoma. Esta prueba benéfica ha conseguido recaudar más de 28 mil euros para el Banco de Alimentos y la asociación animalista Happy Pets.

Durante la entrega de dorsales, el Banco de Alimentos recogió mil kilos de alimentos para las familias más vulnerables. El presidente del Banco, Pedro Paredes, se mostraba orgulloso porque "esa tonelada de alimentos se pondrá a disposición de tantísimas familias que lo necesitan".

Esta cuarta edición ha incorporado por primera vez apoyo a una entidad de protección animal. "Buscamos adopciones y hacemos todo lo que podemos para recuperarles de enfermedades", señalaba Mavi Almansa, fundadora de la entidad que destinará cerca de los 6 mil euros recibidos a la atención de gatos callejeros y al mantenimiento de sus colonias controladas en la ciudad.