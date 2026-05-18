La IV Trail Solidaria 062 ha dejado más de 28 mil euros para fines sociales en Melilla
- Las entidades beneficiarias han sido el Banco de Alimentos y Happy Pets
- 1.300 participantes corrieron en las distintas categorías
El buen tiempo acompañó el domingo a las 1.300 personas que participaron en la IV Trail Solidaria 062, un evento deportivo organizado por la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, en colaboración con la Ciudad Autónoma. Esta prueba benéfica ha conseguido recaudar más de 28 mil euros para el Banco de Alimentos y la asociación animalista Happy Pets.
Durante la entrega de dorsales, el Banco de Alimentos recogió mil kilos de alimentos para las familias más vulnerables. El presidente del Banco, Pedro Paredes, se mostraba orgulloso porque "esa tonelada de alimentos se pondrá a disposición de tantísimas familias que lo necesitan".
Esta cuarta edición ha incorporado por primera vez apoyo a una entidad de protección animal. "Buscamos adopciones y hacemos todo lo que podemos para recuperarles de enfermedades", señalaba Mavi Almansa, fundadora de la entidad que destinará cerca de los 6 mil euros recibidos a la atención de gatos callejeros y al mantenimiento de sus colonias controladas en la ciudad.
Una carrera familiar
La jornada contó con una carrera infantil y recorridos de 5 y 10 kilómetros que podían hacerse de forma individual, en pareja o en grupo. El coronel de la Guardia Civil en Melilla, Jesús Rueda, se mostró agradecido por la acogida y adelantó que "el año que viene intentaremos tener algo más de inscripciones. Eso demuestra que a la gente le gusta la carrera y es solidaria".
Más allá de la carrera, la Guardia Civil instaló carpas informativas y exhibiciones en el Fuerte de Rostrogordo para acercar a los melillenses el trabajo de algunas de sus distintas unidades especiales, como la de Natación, Intervención y Rescate.
La próxima cita deportiva, organizada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, será una carrera nocturna prevista para el 13 de junio.