El Banco de Alimentos alerta de la escasez de reservas de cara al verano

La situación en el Banco de Alimentos de Melilla es la siguiente: cada día entra un gran volumen de kilos de alimentos que los voluntarios van recogiendo pero, al mismo tiempo, tienen una elevada demanda de derivaciones de las instituciones y de familias en situación de emergencia. De media, semanalmente preparan una tonelada y media de productos. Pedro Paredes, presidente del Banco de Alimentos de Melilla, en declaraciones a Radio Nacional, asegura que "ahora mismo podemos hacer frente a la demanda, pero mi preocupación es cuando llegue el verano. Cuando lógicamente la solidaridad baja porque estamos pensando en descansar".

El Banco de Alimentos recibe donaciones pero también recupera excedente, por ejemplo, de supermercados. Manejan cada año unos 150 mil kilos de alimentos. Con la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que ya está en vigor, Paredes cree que podrían aumentar esa cantidad si todos los agentes de la cadena (desde restaurantes y supermercados a instituciones) se implican más. "Si esa ley en vigor se hace real de verdad, yo creo que podemos superar los 250.000-280.000 kilos, que para una ciudad como nosotros está bastante bien", dice el presidente del Banco de Alimentos de la ciudad autónoma.

Hay que recordar que el Banco de Alimentos de nuestra ciudad atiende a una media de 6 mil personas cada año.