La 'yutía' del Rastro de Melilla: entre la necesidad y la venta ambulante irregular

Pepe llega cada sábado al barrio del Rastro con su sombrero y una maleta llena de vinilos, zapatos y objetos de segunda mano. Tiene 84 años y asegura que sigue acudiendo al mercadillo porque “la paga es pequeña” y porque allí, dice, también encuentra una forma de distraerse y "buscarse la vidilla".

Como él, decenas de personas participan cada fin de semana en la conocida 'yutía', un mercadillo ambulante sin autorización que desde hace décadas ocupa varias calles de este barrio de Melilla, a pocos metros del centro de la ciudad.

Entre ropa usada, pequeños electrodomésticos, chatarra y productos reciclados, los vendedores reconocen que la actividad ya no es la de antes. "Desde que la frontera cerró el Rastro está muerto", resume uno de ellos mientras coloca objetos en el suelo.

Las imágenes de archivo de RTVE muestran calles llenas y una mayor afluencia de compradores durante los años 80 y 90. Los vendedores relacionan el descenso de actividad con el cierre de la aduana comercial con Marruecos en 2018 y con los cambios posteriores en la situación fronteriza. Aunque la aduana volvió a abrir años después, la actividad comercial en la zona sigue lejos de la que tenía entonces.

Buscar ingresos en una de las regiones con más paro Melilla mantiene una de las tasas de desempleo más altas del país. Según la última Encuesta de Población Activa, más del 21% de los melillenses no tiene trabajo. Los datos del SEPE correspondientes a abril sitúan además el número de parados en unas 7.400 personas. En este contexto, algunos vendedores aseguran que el mercadillo se ha convertido en una forma de conseguir ingresos. "Ya que no hay trabajo pues se tendrá que buscar algo, ¿no?", plantea uno de los vendedores. Otros admiten que apenas consiguen vender durante toda la mañana. "Vendo chatarra y, a lo mejor, gano diez o quince euros en toda la mañana, pero hay otros que no consiguen vender ni tres euros", explica otro de ellos. ““ Durante el último año, Policía Local y Policía Nacional han realizado operaciones conjuntas en el barrio con intervenciones de toneladas de ropa usada y otros productos reciclados sin licencia. Aun así, la actividad continúa cada sábado.