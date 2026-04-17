La presidenta de CEPYME recoge las reivindicaciones de los empresarios melillenses y se compromete a trasladarlas a Madrid
- Ángela de Miguel pide que se abra la frontera comercial con Marruecos
- En la visita se ha reunido con Delegación del Gobierno y con el Gobierno de la ciudad autónoma
La presidenta de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME), Ángela de Miguel, está de visita en la ciudad autónoma invitada por la Confederación de Empresarios de Melilla para reunirse con la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local. El objetivo es que se fortalezca el tejido empresarial de la ciudad y conocer las necesidades del sector para llevar esas reivindicaciones a Madrid.
El presidente de los empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba, ha explicado que lo que buscan con esta invitación es que la presidenta de CEPYME recoja todos los problemas que tienen los empresarios de la ciudad y los lleve a los ministerios que corresponda ya que, Ángela de Miguel es vicepresidenta de la CEOE. "Le hemos puesto encima de la mesa los problemas de las dos puertas principales de entrada y salida, Marruecos y la península" con el objetivo de que "les haga las demandas oportunas a los diferentes ministerios".
Principales reivindicaciones
Alcoba detalla que lo que le han explicado a De Miguel son los problemas de siempre como "la aduana comercial que debería estar funcionando, el tema de la bonificación de la Seguridad Social que vence el 31 de diciembre y que es fundamental que se mantenga y también la bonificación en el transporte de mercancías".
Sobre la aduana comercial, la presidenta de CEPYME ha recogido esta petición. "Solicitaremos al Gobierno central en las diferentes oportunidades que podamos tener la apertura de esa frontera que permita tener relaciones comerciales de manera natural con los vecinos como se tiene en la mayoría de las fronteras de otros puntos de la península".
A la Delegación del Gobierno y al Ejecutivo de la ciudad autónoma, De Miguel, les ha solicitado que "todas las políticas públicas estén pensando en nuestras pequeñas y medianas empresas porque si se quiere futuro para Melilla ese futuro pasa por tener unas empresas más fuertes", ha concluido.