La presidenta de CEPYME recoge las reivindicaciones de los empresarios melillenses y se compromete a trasladarlas a Madrid

La presidenta de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME), Ángela de Miguel, está de visita en la ciudad autónoma invitada por la Confederación de Empresarios de Melilla para reunirse con la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local. El objetivo es que se fortalezca el tejido empresarial de la ciudad y conocer las necesidades del sector para llevar esas reivindicaciones a Madrid.

El presidente de los empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba, ha explicado que lo que buscan con esta invitación es que la presidenta de CEPYME recoja todos los problemas que tienen los empresarios de la ciudad y los lleve a los ministerios que corresponda ya que, Ángela de Miguel es vicepresidenta de la CEOE. "Le hemos puesto encima de la mesa los problemas de las dos puertas principales de entrada y salida, Marruecos y la península" con el objetivo de que "les haga las demandas oportunas a los diferentes ministerios".