La patronal no irá a la mesa sobre la democratización de las empresas convocada por Trabajo

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) no acudirán el jueves a la reunión con el Gobierno y los sindicatos sobre la democratización de las empresas. Así lo han anunciado las dos organizaciones patronales al considerarlo un "ataque populista y de profunda carga ideológica", que genera "mayor desconfianza" y desalienta las inversiones en España.

"Es incomprensible con la que está cayendo que el Ministerio de Trabajo se permita entrar en materias que solo crean falta de confianza, inestabilidad", ha declarado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a los medios de comunicación este lunes. "¿Vamos a hablar ahora de que hay que regalar el 10% de las compañías a los trabajadores? ¿Vamos a hablar ahora de que el Consejo de Adminsitración sean los sindicatos? ¿Esto cómo se come en la banca, donde los consejeros tienen que hacer unos tests durísimos ante la Unión Europea?", ha añadido.