Yolanda Díaz: "La CEOE juega a hacer partidismo con el Gobierno de España"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la patronal española "juega a hacer partidismo" y "no quiere acordar nada" con el Ejecutivo, pese al despliegue del diálogo social "como nunca se había visto".

“La pregunta de por qué no hay acuerdo se tiene que hacer a ellos”, ha dicho, ha cargado Díaz contra la CEOE, en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4. Díaz ha defendido que las políticas del Ejecutivo benefician los trabajadores y se basan en la justicia fiscal y el diálogo social. "Quien pierde son las empresas españolas y ganan los trabajadores", ha esgrimido.

Un SMI igual en todo el Estado Sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) acordado con sindicatos, la ministra de Trabajo ha defendido que no sea diferente entre territorios y cierra la puerta a que haya diferencias entre comunidades. Según ha explicado, se trata "de una herramienta de mínimo por bajo" que garantiza la igualación social al conjunto del Estado.



🗣️ "És una eina de mínim per baix, justament de garantia d'igualació social al conjunt del territori"



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/EphoqoU3TG“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 30, 2026 Díaz ha recordado que Cataluña no es la comunidad con los salarios más altos. En este sentido, ha destacado que el territorio con mejores salarios es el País Vasco, donde la subida del SMI solo afecta unas 61.000 personas. "Cataluña no es el País Vasco en materia salarial, el impacto (del SMI) es mucho más grande", ha asegurado destacando que el objetivo es ir reduciendo la "desigualdad" que se mantiene en todo el Estado. "Es justamente una garantía de igualación social", ha subrayado, haciendo un llamamiento a empresarios y sindicatos a incrementar salarios a través de la negociación colectiva.

El papel del Gobierno en la regularización La vicepresidenta también ha cargado contra la CEOE por su falta de apoyo y por las críticas a la regularización de personas migrantes, una medida que ha defendido como "una de las mejores" impulsadas por el Gobierno. En este contexto, Díaz ha minimizado el papel del PSOE en la regularización extraordinaria de personas migrantes y ha querido puntualizar que la medida no fue pactada por un solo partido, sino por el conjunto del Gobierno de España, con Sumar incluido. Díaz ha subrayado que la decisión se tomó desde el Ejecutivo y ha recordado que ella misma estaba presente junto a la ministra de Inclusión cuando la iniciativa salió adelante. "No es el PSOE, es el Gobierno de España. Somos Gobierno", ha remarcado, defendiendo que la política debe servir para mejorar la vida de la gente, al margen de la rentabilidad electoral de esta decisión: "Si le saco o no rédito electoral me es igual. Dije al presidente que el giro social tenía que venir principalmente por esta medida".



🗣️ "Si li trec o no rendibilitat electoral m'és igual. Vaig dir al president que el gir social havia de venir per aquesta mesura principalment"



Según Díaz, la regularización permite acabar con la explotación laboral y garantizar derechos a las personas en situación irregular. "Es una de las mejores noticias que tenemos en el país", ha afirmado.