Belén López defensa que "tot són coses positives" en la regularització de migrants
- La secretària general de CCOO Catalunya reclama aprovar totes les "mesures d'escut social" del decret òmnibus
- López exigeix que es retiri la llicència d'obres al Camp Nou per garantir els drets dels treballadors
La secretària general de Comissions Obreres (CCOO) a Catalunya, Belén López, ha defensat la regularització de mig milió de migrants en situació irregular a Espanya que ha anunciat el govern. "Aquestes persones ja estan treballant aquí majoritàriament, però en condicions d'extrema vulnerabilitat", ha argumentat en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4.
A la vegada, creu que la mesura farà "emergir aquest treball irregular" i que aquestes persones "aportaran al sistema fiscal per contribuir al nostre Estat del Benestar". "Tot són coses positives", ha conclòs.
Preguntada sobre l'augment del rebuig social a la immigració, López ha acusat els partits d'extrema dreta i dreta de mentir i "canviar el focus" amb exemples que "podran votar i que és una intenció modificar el cens electoral". En aquesta línia, els ha recriminat que fomentin "una por atàvica a qui ve de fora".
Per a la líder sindical, els partits de dretes ja no parlen de l'economia pels rècords d'ocupació i les bones dades. "L'economia havia estat un tema de conversa de les dretes i ara ningú en parla", ha assegurat.
Aprovar totes les mesures socials del decret òmnibus
Sobre la caiguda del decret òmnibus de mesures socials aquesta setmana al Congrés per la negativa de Junts, PP i Vox, Belén López ha exigit als partits que "deixin de fer batalla política" amb les pensions i els ha instat a arribar a un acord pel seu increment. "Això és una política d'estat, no es pot fer batalla ideològica", ha criticat.
"Tot l'escut social és important", ha recalcat la líder de CCOO, i ha demanat que "s'han d'aprovar totes" les mesures, en referència a punts com la suspensió dels desnonaments a persones en situació de vulnerabilitat sense alternativa residencial. "Si s'ha de fer junt o separat no és excusa, ni per uns ni per altres", ha recriminat, sobre l'argument de partits com PP i Junts que s'emprés un decret òmnibus.
La sindicalista ha criticat que s'hagi volgut situar el debat en l'ocupació i ha assenyalat que el veritable problema és la falta d'habitatge i que s'utilitzi per extreure el màxim benefici. En aquesta línia, ha acusat partits com Junts i el PP d'utilitzar el fenomen de l'ocupació per tapar la seva defensa dels interessos dels grans tenidors i les immobiliàries.
Retirar la llicència d'obres al Camp Nou
En clau local, el sindicat ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona la retirada de la llicència d'obres al Camp Nou per la "vulneració sistemàtica de drets laborals, de la seguretat social i dels riscos laborals" als prop de 4.000 treballadors implicats en les feines de remodelació.
Belén López ha explicat que va enviar una carta al president del Barça, Joan Laporta, per reclamar que es garanteixin els drets dels treballadors, però que no ha rebut resposta. "El club no es pot posar de perfil, és responsable final de la garantia que les coses es facin segons la normativa", ha expressat.
Negociacions encallades per apujar l'SMI
La màxima responsable de CCOO Catalunya ha relatat que les negociacions per apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) en un 3,1% aquest 2026 es troben encallades. López ha explicat que els sembla "raonable" aquest increment perquè se situa per sobre l'Índex de Preus al Consum (IPC) i en nivells del 60% del salari mitjà.
Des del sindicat han reclamat que aquest increment "ha de ser real i la gent ho ha de poder veure a la seva nòmina" i que l'augment no sigui absorbit pels complements dels treballadors.
Pel que fa a la resta de salaris, CCOO Catalunya es proposa com a objectiu una pujada de les nòmines del 12% en tres anys. López ha afirmat que la patronal s'ho pot permetre perquè "els marges i beneficis empresarials són històrics".