La Guardia Civil de Melilla estrena la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia

La Guardia Civil ha presentado la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC). Una unidad operativa especializada, con 33 nuevos efectivos, que viene a reforzar las capacidades de respuesta y actuación del cuerpo en la ciudad.

Melilla y Ceuta eran de los pocos lugares del país que no contaban con esta unidad de élite, cuyas funciones serán muy diversas: desde luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, apoyo a otras unidades en registros domiciliarios, vigilancia de playas o servir de refuerzo durante dispositivos especiales de seguridad.

"Este equipo está ya plenamente operativo y el pasado fin de semana, de hecho, participaron en las labores de seguridad de la romería de El Rocío", asegura Jesús Rueda, el coronel jefe de la comandancia de Melilla.

Desde la Guardia Civil destacan que esta unidad se creó formalmente a finales de 2025 y que, durante todo este periodo, han estado formándose y adquiriendo el material necesario para desempeñar su labor. Entre estos medios materiales destaca la incorporación de un nuevo todoterreno, totalmente equipado con los accesorios para diversas intervenciones. También un quad, para acceder con facilidad a terrenos donde no puede hacerlo un patrullero. Se trata de un vehículo que hasta ahora no existía en la comandancia de la Guardia Civil de Melilla.

Jesús Rueda ha explicado a RTVE Melilla que, entre las funciones de esta nueva unidad, destaca especialmente su apoyo durante operativos especiales antiterroristas o contra el crimen organizados. "Han sido formados para momentos críticos como, por ejemplo, cuando hay que realizar una entrada en un domicilio. Esta unidad está preparada para hacer frente a lo que se pueda encontrar ahí", ha dicho.

La Delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha destacado por su parte que la puesta en marcha de esta nueva unidad supone un avance en el objetivo del gobierno de continuar incrementando los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad.

También ha hecho hincapié en que reforzará las capacidades operativas de la comandancia, incrementando la seguridad.