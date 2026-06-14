Multitudinaria marcha en Madrid en defensa de la enseñanza pública: "Ayuso escucha la pública está en lucha"

Miles de personas han marchado este domingo por el centro de Madrid en defensa de la enseñanza pública y para reclamar mejores condiciones laborales y económicas para el profesorado.

"Frente a los recortes, comunidad y unidad. La pública se defiende", ha sido el lema de esta manifestación convocada por CCOO, UGT, la asociación de padres y madres CONFAPA, y apoyada por la plataforma Aprender sin calor y el PSOE madrileño.

En un ambiente festivo, vestidos con camisetas verdes, amarillas —en representación de las escuelas infantiles— y rojas —de lucha contra el calor en las aulas—, profesores, alumnos, familias y ciudadanos han protestado por unas clases con ratios "insostenibles", por la falta de apoyos ante el alumnado con necesidades educativas específicas y por una infrafinanciación en el sistema educativo madrileño. Con cánticos de "Arriba, todos a luchar" o "Ayuso escucha la pública está en lucha", los asistentes han marchado desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol.

"Actualmente, la oferta educativa de la concertada financiada con fondos públicos es mayor que la de la pública y además se han blindado los conciertos educativos por 10 años", ha criticado la secretaria general de Educación de la Federación madrileña de CCOO, Aida San Millán, que ha adelantado que esta manifestación es la "antesala" a la huelga indefinida que se prepara a partir de octubre.

"Es el momento de dar el golpe en la mesa. El profesorado madrileño es el peor pagado de toda España", ha dicho mientras se ha quejado de que la Comunidad de Madrid lleve doce años sin ampliar plantillas, "con casi 6.000 trabajadores menos en la educación pública" desde los recortes que provocó la crisis económica.

Por su parte, el secretario del Sector de Enseñanza de UGT Madrid, Javier Becerra, ha reiterado la "necesidad" de una equiparación salarial y ha reclamado "que se cumplan los acuerdos tal y como se han ido firmando y que se hagan de manera efectiva", ya que "el personal docente se ve en situaciones de opacidad a la hora de aplicar los criterios".

En el lado de las familias, el vicepresidente y portavoz de Confama, Fernando Mardones, ha puesto el foco en la "falta de recursos" para atender, entre otras cuestiones, "el objetivo de un comedor universal y gratuito en las aulas madrileñas y unos protocolos de acoso efectivos en la Comunidad de Madrid o la atención a la diversidad".

Ausencia de medidas para paliar el calor en las aulas Los manifestantes también han denunciado la ausencia de medidas para paliar el calor que soportan los colegios públicos cada cierre de curso. María Sánchez, de la plataforma Aprender sin calor, ha señalado que "es imposible que los niños puedan dar clase, los niños están deshidratados" , y ha valorado que los plenos de muchos distritos están empezando a tomar conciencia, con proyectos para aclimatar patios, con sombras, toldos y fuentes. Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de COFAPA, ha incidido en que hay "objetivos suficientes para argumentar esta manifestación y la huelga indefinida que se va a plantear a partir del próximo curso de manera unitaria". Ese paro ha sido criticado por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, que ve "incomprensible" su convocatoria en la región y cree que busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en España. Para Zarzalejo, esta huelga indefinida "en realidad lo que está haciendo es amenazar el inicio del curso y perjudicar a todas las familias madrileñas", así como "replicar las movilizaciones que estamos viendo en Valencia". Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido a la presidenta regional y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que "en lugar de confrontar" y de "humillar" a las familias y a la comunidad educativa, "como están haciendo con las trabajadoras infantiles (que llevan más de 60 días en huelga) que se sienten a negociar". ““