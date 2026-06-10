Los docentes valencianos suspenden temporalmente la huelga y rechazan la oferta de la Generalitat

Los docentes de la Comunidad Valenciana han decidido este miércoles suspender temporalmente, sin frenar las protestas, la huelga indefinida que se está desarrollando en la educación pública desde el 11 de mayo. Se trata, dicen, de una "interrupción estratégica", que no supone su desconvocatoria y permite no hacer huelga pero continuar con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso. Esta resolución se ha anunciado tras los resultados de una votación telemática en la que han participado más de 30.000 profesores de los de los casi 78.000 de la Comunitat Valenciana.

La consulta ha sido lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT (convocantes de la huelga), junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents (CADPV), CGT, CSO, CNT, COS y Docents en Lluita. En ella, más del 70% de los docentes han optado por una "interrupción temporal de la huelga" pero "continuar con las protestas".

Además, el 87% se niega a aceptar en su totalidad la propuesta de acuerdo de la Conselleria de Educación, aunque la mayoría sí aprueba el punto de la "simplificación burocrática". Está previsto que este jueves vuelvan a reunirse las partes implicadas.

La encuesta estaba fragmentada en varias preguntas. En ella se reflejaba que dos tercios de los votantes consideran que la opción más adecuada es interrumpir o desconvocar la huelga, mientras que una tercera parte de los docentes apostaría por mantenerla. De los primeros, el 71% han elegido una suspensión que permita continuar con las movilizaciones, y el 29% restante se decantaría por desconvocarla para proseguir con las protestas el próximo curso.

Cinco semanas de protestas Desde que el 11 de mayo el profesorado de la Comunidad Valenciana convocase una huelga indefinida, los docentes han protagonizado y convocado numerosas protestas y manifestaciones, en las que han reclamado una subida salarial progresiva de 200 euros mensuales en los próximos 15 meses y una bajada de los ratios de alumnos por aula, entre otras exigencias. Actualmente, las aulas de primaria valencianas se conforman con unos 25 alumnos de media. Las de ESO y bachillerato alcanzan un ratio de 30 alumnos en cada una. Los docentes piden reducirlas hasta 15 y 20, respectivamente. La huelga continuará durante la jornada del jueves, debido a que los resultados se han dado a conocer por la noche. Ese mismo día, está convocada una nueva Mesa sectorial.