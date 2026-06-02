Los profesores en huelga se manifiestan en Valencia mientras sigue la negociación con Educación

El profesorado de la enseñanza pública no universitaria se ha manifestado de nuevo este martes por Valencia, mientras sigue la negociación de dos de los cinco sindicatos con la Conselleria de Educación y la huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo.

Todo ello después de que unos 200 docentes iniciaran este lunes una acampada indefinida en la plaza de la Virgen como nueva medida de presión al Gobierno valenciano para negociar, entre otras cuestiones, mejores condiciones laborales, menos ratios de alumnos por aula y menos burocracia; y después de que el domingo los negociadores de los sindicatos mayoritarios -STEPV, UGT y CC.OO.- se encerraran en la Conselleria tras romper las negociaciones.

En la nueva movilización de este martes los docentes han portado una pancarta en la cabecera con el lema "consellera dimissió" y, acompañados por la habitual banda de música. Ataviados con camisetas verdes y con paraguas para protegerse del sol, los manifestantes han mostrado otras pancartas contra los recortes de Educación.

Varios grupos de docentes han ocupado los tres accesos principales a la plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat, donde esperan recibir al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que asiste este martes al acto de proclamación de los premios Rei Jaume I 2026.

Más de un centenar de personas se han acercado hasta las inmediaciones del Palau tras recorrer las calles del centro de València en el marco de esta huelga indefinida, que ha coincidido también con la primera jornada de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

También hay previstas acciones de protesta en el IES Crèmor de Castellón y otra manifestación en Alicante, que partirá desde el IES Jorge Juan.