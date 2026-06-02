Los profesores en huelga se manifiestan en Valencia mientras sigue la negociación con Educación
- Unos 200 docentes han iniciado también una acampada indefinida en la plaza de la Virgen
- Los sindicatos ANPE y CSIF siguen negociando con la Conselleria de Educación
El profesorado de la enseñanza pública no universitaria se ha manifestado de nuevo este martes por Valencia, mientras sigue la negociación de dos de los cinco sindicatos con la Conselleria de Educación y la huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo.
Todo ello después de que unos 200 docentes iniciaran este lunes una acampada indefinida en la plaza de la Virgen como nueva medida de presión al Gobierno valenciano para negociar, entre otras cuestiones, mejores condiciones laborales, menos ratios de alumnos por aula y menos burocracia; y después de que el domingo los negociadores de los sindicatos mayoritarios -STEPV, UGT y CC.OO.- se encerraran en la Conselleria tras romper las negociaciones.
En la nueva movilización de este martes los docentes han portado una pancarta en la cabecera con el lema "consellera dimissió" y, acompañados por la habitual banda de música. Ataviados con camisetas verdes y con paraguas para protegerse del sol, los manifestantes han mostrado otras pancartas contra los recortes de Educación.
Varios grupos de docentes han ocupado los tres accesos principales a la plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat, donde esperan recibir al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que asiste este martes al acto de proclamación de los premios Rei Jaume I 2026.
Más de un centenar de personas se han acercado hasta las inmediaciones del Palau tras recorrer las calles del centro de València en el marco de esta huelga indefinida, que ha coincidido también con la primera jornada de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).
También hay previstas acciones de protesta en el IES Crèmor de Castellón y otra manifestación en Alicante, que partirá desde el IES Jorge Juan.
Siguen las negociaciones con los sindicatos, que muestran división
El coordinador de Acción Cultural de STEPV, Marc Candela, ha explicado a los medios que, en estos momentos, los dos principales puntos de desacuerdo entre los sindicatos convocantes de las protestas y la administración son la promoción del valenciano y la exigencia de reabrir la cuestión del incremento salarial, ya que el profesorado que ha participado en su consulta "rechaza" el acuerdo que sí han firmado otras dos organizaciones, ANPE y CSIF, que siguen negociando en reuniones con la Conselleria.
Candela cree que después de las "micronegociaciones" que el Gobierno valenciano está desarrollando con ANPE y CSIF, y que seguirán este martes y miércoles, estos sindicatos trasladarán al resto (STEPV, CCOO y UGT) un documento.
Desde CC.OO., la secretaria general de Enseñanza, Xelo Valls, ha recordado que exigen un documento de bases para poder llegar a un "acuerdo marco" y "compromisos de negociación" con la consellera, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy. Ha defendido que se reabra la cuestión retributiva, "no porque nos movamos solo por el dinero, sino porque tres sindicatos no firmamos al pensar que la propuesta era mejorable y ahora mismo el proyecto de Presupuestos están en Les Corts".
Desde UGT, Kilian Cuerda ha recordado que el profesorado está ya en la cuarta semana de huelga realizando "un esfuerzo titánico" y "rompiendo el tabú de que el profesorado no se moviliza". Ha aseverado que el colectivo "quiere continuar la lucha, mientras que la Conselleria continúa enrocada en una práctica dilatoria para aumentar el sufrimiento del profesorado y las familias y esconder su falta de voluntad real para llegar a acuerdos".
Por otro lado, Compromís, ERC y BNG han pedido que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, vaya al Congreso por la agresión policial que se produjo el domingo a una profesora, que ha denunciado al agente, al que la Policía Nacional también ha abierto un expediente.