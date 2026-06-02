Unos 200 profesores en huelga inician una acampada indefinida en la plaza de la Virgen de Valencia
- En el marco de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria
- Este martes se han convocado dos nuevas reuniones entre el Gobierno y los sindicatos
Alrededor de 200 profesores han iniciado la noche de este lunes una acampada indefinida en la plaza de la Virgen de Valencia como forma de protesta, hasta que la Conselleria de Educación "muestre una voluntad negociadora real", en el marco de la huelga indefinida del profesorado de la Comunidad Valenciana que ya cumple su cuarta semana.
Reclaman, entre otras cuestiones, mejores condiciones laborales, menos ratios de alumnos por aula y menos burocracia.
Esta acampada en defensa de la educación pública es una acción nueva de protesta que no estaba inicialmente prevista en el calendario de movilizaciones anunciado por los sindicatos convocantes de la huelga en la enseñanza pública no universitaria.
Ya se han montado casi una veintena de tiendas de campaña y los que allí han acampado animan a otros docentes a sumarse a la protesta: "Entre todos haremos la gran acampada del profesorado. Ven ya. Por la pública, por dignidad", reivindican en un comunicado, con el que manifiestan su voluntad de "ocupar el espacio público de manera indefinida" dentro del contexto de la huelga.
Nuevas reuniones para tratar de desencallar el conflicto
Desde que el 11 de mayo comenzara esta huelga indefinida de los docentes valencianos, los docentes han llevado a cabo manifestaciones, concentraciones y otras movilizaciones, algunas con polémica tras la agresión policial que se produjo el domingo a una profesora, que ha denunciado al agente, al que la Policía Nacional ha abierto un expediente.
Las reuniones hasta ahora celebradas entre la Conselleria de Educación y los cinco sindicatos presentes en la mesa negociadora- UGT, CC.OO., STEPV, ANPE y CSIF- no han fructificado.
A esta hora se celebra la primera reunión negociadora entre los sindicatos de docentes y la Conselleria de Educación, de forma telemática, centrada en las ratios y que ha comenzado en ausencia de dos de los tres sindicatos mayoritarios: UGT y CCOO.
La Conselleria de Educación ha convocado para este martes dos nuevas reuniones con los sindicatos, a las 9:00 horas sobre las ratios y a las 13:00 horas sobre el valenciano. Ambos sindicatos piden "una negociación directa y efectiva con la consellera y el secretario autonómico".
El encuentro previsto para este lunes no llegó a celebrarse porque UGT, CC.OO. y STEPV pedían una documentación previa y lamentaron que el Gobierno valenciano se mostrara "tan cerrado, nuevamente, respecto a reabrir la negociación de las retribuciones y a mejorar la situación del valenciano en la enseñanza".