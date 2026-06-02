Unos 200 profesores en huelga inician una acampada indefinida en la plaza de la Virgen de Valencia

Alrededor de 200 profesores han iniciado la noche de este lunes una acampada indefinida en la plaza de la Virgen de Valencia como forma de protesta, hasta que la Conselleria de Educación "muestre una voluntad negociadora real", en el marco de la huelga indefinida del profesorado de la Comunidad Valenciana que ya cumple su cuarta semana.

Reclaman, entre otras cuestiones, mejores condiciones laborales, menos ratios de alumnos por aula y menos burocracia.

Esta acampada en defensa de la educación pública es una acción nueva de protesta que no estaba inicialmente prevista en el calendario de movilizaciones anunciado por los sindicatos convocantes de la huelga en la enseñanza pública no universitaria.

Ya se han montado casi una veintena de tiendas de campaña y los que allí han acampado animan a otros docentes a sumarse a la protesta: "Entre todos haremos la gran acampada del profesorado. Ven ya. Por la pública, por dignidad", reivindican en un comunicado, con el que manifiestan su voluntad de "ocupar el espacio público de manera indefinida" dentro del contexto de la huelga.