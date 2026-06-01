La Policía abre un expediente disciplinario al agente que agredió a una docente en Valencia

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente que este domingo agredió por la espalda a una docente que se manifestaba junto a la Conselleria de Educación en defensa de la educación pública por la huelga indefinida del profesorado de la Comunidad Valenciana y que esta semana arranca su cuarta semana.

Fuentes de la Delegación de Gobierno han informado de esta decisión y de que la mujer que sufrió dicho agresión ha presentado una denuncia por los hechos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificó este domingo los hechos de "inaceptables" y anunció la apertura de una investigación para "depurar responsabilidades".

El video con la agresión se ha viralizado y se puede ver a la mujer caminando por la carretera y cómo un agente de la Policía Nacional la empuja con su porra provocando su caída en el suelo.

La delegada del Gobierno y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, han mantenido este lunes una reunión con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida, con las negociaciones en punto muerto entre los sindicatos mayoritarios (STEPV, CC.OO. y UGT) y la Conselleria de Educación.

Durante dicho encuentro, se ha abordado el trabajo conjunto y coordinado desarrollado durante las tres primeras semanas de huelga, además de tratar lo sucedido el domingo. En este sentido, tanto la delegada como los sindicatos se han emplazado a seguir trabajando para que ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación.

Las reacciones políticas a la agresión En el seno del Gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, miembro de Sumar, ha considerado este lunes la agresión como "absolutamente intolerable" e "injustificada". Según ha añadido, la profesora agredida "estaba defendiendo el derecho de todos y de todas, que estaba defendiendo nuestra sociedad democrática". "Es injustificable y espero que se asuman responsabilidades y que tenga consecuencias", ha remarcado Bustinduy en declaraciones a los medios durante una visita a una en Madrid. Y ha aseverado que, "a la hora de la verdad, estas cuestiones no son de izquierdas o de derechas, son del interés general contra aquellos que quieren hacer negocio con los derechos de todos y de todas". La defensa de la educación pública, ha continuado, "es un pilar de nuestro sistema democrático, es lo que garantiza la igualdad de oportunidades". ““