La Policía abre un expediente disciplinario al agente que agredió a una docente en Valencia
- La profesora participaba en la protesta en defensa de la educación pública
- Un agente la golpeó por la espalda mientras caminaba, provocando su caída al suelo
La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente que este domingo agredió por la espalda a una docente que se manifestaba junto a la Conselleria de Educación en defensa de la educación pública por la huelga indefinida del profesorado de la Comunidad Valenciana y que esta semana arranca su cuarta semana.
Fuentes de la Delegación de Gobierno han informado de esta decisión y de que la mujer que sufrió dicho agresión ha presentado una denuncia por los hechos.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificó este domingo los hechos de "inaceptables" y anunció la apertura de una investigación para "depurar responsabilidades".
El video con la agresión se ha viralizado y se puede ver a la mujer caminando por la carretera y cómo un agente de la Policía Nacional la empuja con su porra provocando su caída en el suelo.
La delegada del Gobierno y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, han mantenido este lunes una reunión con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida, con las negociaciones en punto muerto entre los sindicatos mayoritarios (STEPV, CC.OO. y UGT) y la Conselleria de Educación.
Durante dicho encuentro, se ha abordado el trabajo conjunto y coordinado desarrollado durante las tres primeras semanas de huelga, además de tratar lo sucedido el domingo. En este sentido, tanto la delegada como los sindicatos se han emplazado a seguir trabajando para que ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación.
Las reacciones políticas a la agresión
En el seno del Gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, miembro de Sumar, ha considerado este lunes la agresión como "absolutamente intolerable" e "injustificada".
Según ha añadido, la profesora agredida "estaba defendiendo el derecho de todos y de todas, que estaba defendiendo nuestra sociedad democrática".
"Es injustificable y espero que se asuman responsabilidades y que tenga consecuencias", ha remarcado Bustinduy en declaraciones a los medios durante una visita a una en Madrid. Y ha aseverado que, "a la hora de la verdad, estas cuestiones no son de izquierdas o de derechas, son del interés general contra aquellos que quieren hacer negocio con los derechos de todos y de todas".
La defensa de la educación pública, ha continuado, "es un pilar de nuestro sistema democrático, es lo que garantiza la igualdad de oportunidades".
Podemos pide la dimisión de Grande-Marlaska
Desde Podemos, su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Debe dimitir ya. Si no, Sánchez ha de cesarlo", ha expresado a través de su red social X.
En una comparecencia de prensa también este lunes, Fernández ha definido como "execrable, vomitivo, deplorable e infecto" que haya un sindicato policial, el CEP, que responda a Bernabé diciendo que "no está sujeto a la autoridad política, creyéndose impunes y respaldando y cerrando filas en torno al cafre que cometió esa agresión brutal"
"Sin duda, el fascismo más peligroso es el que está incrustado en los aparatos del Estado, y en este caso en determinados sectores de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha enfatizado el miembro de Podemos.
"Teniendo a Marlaska de ministro del Interior se explican estas cosas absolutamente vomitivas", ha opinado.
Por su parte, Esquerra Republicana Catalana (ERC) ha registrado este lunes en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno explique la actuación del agente expedientado. El portavoz parlamentario de la formación catalana, Gabriel Rufián, denuncia que los hechos resultan "especialmente graves" porque "afectan el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de reunión y manifestación" y porque "se producen en un contexto de protesta social y sindical".
El diputado considera que "en reiteradas ocasiones se han observado varas de medir diferentes en relación al trato y represión de manifestantes en función del signo político e incluso cierta connivencia en la actuación policial en el caso del tratamiento a movilizaciones y/u organizaciones de signo ultraderechista".
Desde Compromís, el diputado Alberto Ibáñez ha señalado que lo ocurrido ensombrece una protesta pacífica.
"Hemos registrado preguntas para saber cómo dirimir responsabilidades ante la brutalidad policial, golpeando por detrás, a traición, a una profesora jubilada", ha añadido.