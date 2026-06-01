Sigue la huelga en la enseñanza valenciana en medio de la división sindical y la polémica por la actuación policial
- El profesorado de la educación pública no universitaria inicia su cuarta semana de huelga indefinida
- Acabó sin acuerdo la novena reunión celebrada el domingo entre la conselleria de Educación y los sindicatos
El profesorado valenciano de la educación pública no universitaria inicia su cuarta semana de huelga indefinida con las posturas enfrentadas entre los sindicatos mayoritarios y la Conselleria de Educación, tras romperse las negociaciones y todo ello agravado por algunos incidentes con la Policía Nacional y por la división sindical.
La consellera de Educación, Carmen Ortí, dio este domingo por cerrada la mesa de negociación -que se convocó de forma extraordinaria a las 18:00 de la tarde- a la hora y cuarto de su inicio y emplazó a los cinco sindicatos de la mesa a retomar las negociación este lunes en mesas con las direcciones generales.
Desde el inicio de esta reunión, en los aledaños de la Conselleria, se desarrolló una numerosa concentración de docentes con camisetas verdes reivindicativas y de fondo el 'Bella Ciao'. Los asistentes pidieron la dimisión de la consellera de Educación.
Agresión de un policía a una docente
Durante la protesta se produjeron momentos de tensión y tanto sindicatos docentes como profesorado presente ha denunciado públicamente la "brutal agresión" por parte de un agente de policía a una docente que se manifestaba.
Según recogen los vídeos difundidos por organizaciones sindicales y testigos, un policía ha empujado por la espalda a una mujer, que ha caído al suelo de forma violenta.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificó los hechos de "inaceptables" y anunció la apertura de una investigación para "depurar responsabilidades".
División sindical
La primera mesa sectorial prevista a las 9:00 horas de este lunes para abordar el tema de inclusión no se ha podido reunir por falta de cuórum, al no presentarse tres de los sindicatos con representación en la mesa de negociación -STEPV, UGT y CC.OO-, según ha informado la Conselleria de Educación.
ANPE y CSIF aceptaron este domingo la propuesta del calendario de negociaciones de esta semana presentada por la conselleria, mientras que STEPV, CC.OO. y UGT advirtieron de que no abandonarían el edificio hasta que la conselleria presentara "un documento base decente" que incluyera, además, una nueva propuesta salarial.
La consellera respondió a los sindicatos que las decisiones de su departamento no se toman "bajo presión ni ocupación del espacio" y defendió que la oferta de incremento retributivo es "un buenísimo acuerdo".
Los seis sindicalistas de STEPV, CC.OO. y UGT salieron de la conselleria pasadas las doce de la noche y anunciaron que abrían "un periodo de reflexión".
El debate ha encallado en el punto de retribuciones, una cuestión sobre la cual ya hay un acuerdo firmado por dos organizaciones sindicales ANPE y CSIF. Sin embargo, los otros tres sindicatos han reclamado que se vuelva a ponerse sobre la mesa argumentando que es precisamente esta cuestión la más rechazada en la consulta que han realizado este fin de semana a los docentes.