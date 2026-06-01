Sigue la huelga en la enseñanza valenciana en medio de la división sindical y la polémica por la actuación policial

El profesorado valenciano de la educación pública no universitaria inicia su cuarta semana de huelga indefinida con las posturas enfrentadas entre los sindicatos mayoritarios y la Conselleria de Educación, tras romperse las negociaciones y todo ello agravado por algunos incidentes con la Policía Nacional y por la división sindical.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, dio este domingo por cerrada la mesa de negociación -que se convocó de forma extraordinaria a las 18:00 de la tarde- a la hora y cuarto de su inicio y emplazó a los cinco sindicatos de la mesa a retomar las negociación este lunes en mesas con las direcciones generales.

Desde el inicio de esta reunión, en los aledaños de la Conselleria, se desarrolló una numerosa concentración de docentes con camisetas verdes reivindicativas y de fondo el 'Bella Ciao'. Los asistentes pidieron la dimisión de la consellera de Educación.

Agresión de un policía a una docente Durante la protesta se produjeron momentos de tensión y tanto sindicatos docentes como profesorado presente ha denunciado públicamente la "brutal agresión" por parte de un agente de policía a una docente que se manifestaba. Según recogen los vídeos difundidos por organizaciones sindicales y testigos, un policía ha empujado por la espalda a una mujer, que ha caído al suelo de forma violenta. ““ La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificó los hechos de "inaceptables" y anunció la apertura de una investigación para "depurar responsabilidades".