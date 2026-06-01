Sindicalistas se encierran en la Conselleria de Educación de Valencia tras romper las negociaciones

Seis sindicalistas del STEPV, UGT y CCOO han permanecido más de una hora encerrados en la Conselleria de Educación de Valencia en protesta por la falta de un acuerdo y en apoyo a sus representados.

Han abandonado las instalaciones pasadas las doce de la noche y han sido recibidos con aplausos por los profesores que permanecían concentrados en las puertas. El portavoz del STEPV, Marc Candela, en nombre de los tres sindicatos, mayoritarios en la mesa de negociación, ha anunciado que no acudirán este lunes a la mesa sectorial convocada por la Conselleria a las nueve de la mañana.

"No sabemos qué pasará a partir de ahora", ha manifestado Candela, quien ha pedido al profesorado "tranquilidad" y la apertura de una reflexión para evaluar la situación actual de las negociaciones con la Conselleria.

En el interior del edificio también han permanecido la consellera, Carmen Ortí, su equipo y los otros dos sindicatos representados en la mesa de negociación, CSIF y ANPE, que firmaron con la Conselleria un acuerdo salarial, que supone un aumento de 200 euros brutos mensuales de forma progresiva hasta 2028, a pesar del rechazo a esta propuesta del resto de sindicatos.

Ruptura de las negociaciones Los representantes sindicales habían abandonado sobre las 22:45 horas la sala de la Conselleria de Educación tras reunirse con su titular, Carmen Ortí, que les ha comunicado que no tiene intención de reabrir la negociación de la retribución salarial que le reclaman y que no pueden permanecer en el interior del edificio. Cuando han llegado al exterior, los sindicalistas han comunicado a través de un megáfono a los docentes concentrados en las afueras, tras las vallas de la entrada, que no iban a abandonar las mismas, y estos les han respondido con aplausos y gritos de "consellera dimisión". Varias decenas de profesores se han sentado también en el exterior del edificio, en el suelo y en sillas plegables, con la intención de permanecer en el lugar. La policía ha cargado contra ellos. Posteriormente, la consellera ha comparecido ante los periodistas para advertir a los sindicatos de que las decisiones de su departamento no se toman "bajo presión ni ocupación del espacio" y ha defendido que la oferta de incremento retributivo es "un buenísimo acuerdo". 00.46 min Transcripción completa Desde esta Conselleria hemos demostrado con fets que estamos obernos a negociar. La Corte Salarial se cerró con dos sindicatos Reobrir ese capítulo mientras no es tancar la resta no es negociar, no es avanzar, es bloquejar e imposar acaba de reunir y nos ha trasladado que no pensen reobrir el tema salarial y que continúan en pie las meses de demá, después de demá, etc. afrontan Y nos ha combinado a abandonarla Sindicalistas se encierran en la Conselleria de Educación de Valencia Ortí y su equipo habían convocado a los cinco sindicatos representados en la mesa de negociación -STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE- este domingo a una nueva reunión para reanudar las negociaciones, con una última propuesta, que parecía definitiva, por parte de la Generalitat. La consellera ha emplazado a los sindicatos a reanudar las negociaciones entre este lunes y el miércoles en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y ha dado por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE. Los seis representantes del STEPV, UGT y CCOO han decidido entonces no abandonar la sala de reuniones hasta que la Conselleria les presentara "un documento base decente" necesario, han dicho, para poder ir cerrando el conflicto y que requerirá de posteriores desarrollos".