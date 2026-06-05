Los sindicatos de docentes valencianos vuelven a la mesa de negociación en el vigésimo día de paro del profesorado

Los sindicatos de docentes de la Comunidad Valenciana han vuelto este viernes a la mesa de negociación con la Consejería de Educación, que ha presentado un acuerdo para la mejora y transformación de la educación pública que contempla una inversión de 3.338,26 millones de euros hasta 2029.

Esta nueva reunión tiene lugar durante el vigésimo día de la huelga indefinida por parte del profesorado, que ha tenido un seguimiento del 6,04%, según la Consejería. Por provincias, el seguimiento en Alicante ha sido del 4,56 %, del 11,88% en Castellón el 11,88 % y el 5,53% en Valencia.

La consejera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y el secretario autonómico del ramo, Daniel McEvoy, han presentado una propuesta que incluye las "mejoras" que, según la Generalitat, se han ido incorporando "a lo largo de 18 mesas" de negociación.

Ortí ha celebrado que algunos sindicatos (STEPV, UGT y CCOO) hayan "vuelto al diálogo y estén en esta mesa, que es donde se tienen que hacer las propuestas". La consejera ha recordado que la última reunión presencial celebrada el pasado domingo acabó con la Consejería "sitiada" y con los responsables de Educación y los representantes de algunos sindicatos "retenidos hasta las dos de la mañana" en las instalaciones.

Por su parte, los representantes de STEPV, CCOO y UGT han negado que la Consejería haya estado sitiada en ningún momento y han recriminado a la consejera que quiera dejar por "violentos" a los docentes.

Un total de 5.000 nuevas contrataciones de profesorado En cuanto a plantillas y personal docente, la Consejería ha subrayado que se prevé la incorporación de 7.742 docentes, 2.742 vinculados a la reducción de ratios y otros 5.000 que corresponderán a nuevas incorporaciones destinadas al refuerzo del sistema educativo. Por lo que respecta al bloque de retribuciones, se mantiene la oferta de subida de 200 euros escalonada, ya firmada por dos de los sindicatos (ANPE y CSIF): 75 euros en el complemento específico autonómico en septiembre; otros 75 en enero de 2027, y los 50 euros restantes en enero de 2028. Esa cifra, apunta el texto, "se considerará como mínimo y en ese momento se negociará una subida ulterior en función del presupuesto vigente en ese ejercicio y el IPC". A esa cantidad se suma el incremento del complemento estatal, lo que permitirá que un docente sin antigüedad vea incrementada su retribución mensual en 387 euros en Primaria y 410 euros en Secundaria en 2028, además de la actualización correspondiente del IPC. Asimismo, se implantan seis días de libre disposición y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital.