Los sindicatos de docentes valencianos vuelven a la mesa de negociación en el vigésimo día de paro del profesorado
- La Consejería de Educación ha presentado un acuerdo que contempla una inversión de 3.338,26 millones hasta 2029
- El vigésimo día de la huelga indefinida por parte del profesorado ha tenido un seguimiento del 6,04%, según la Generalitat
Los sindicatos de docentes de la Comunidad Valenciana han vuelto este viernes a la mesa de negociación con la Consejería de Educación, que ha presentado un acuerdo para la mejora y transformación de la educación pública que contempla una inversión de 3.338,26 millones de euros hasta 2029.
Esta nueva reunión tiene lugar durante el vigésimo día de la huelga indefinida por parte del profesorado, que ha tenido un seguimiento del 6,04%, según la Consejería. Por provincias, el seguimiento en Alicante ha sido del 4,56 %, del 11,88% en Castellón el 11,88 % y el 5,53% en Valencia.
La consejera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y el secretario autonómico del ramo, Daniel McEvoy, han presentado una propuesta que incluye las "mejoras" que, según la Generalitat, se han ido incorporando "a lo largo de 18 mesas" de negociación.
Ortí ha celebrado que algunos sindicatos (STEPV, UGT y CCOO) hayan "vuelto al diálogo y estén en esta mesa, que es donde se tienen que hacer las propuestas". La consejera ha recordado que la última reunión presencial celebrada el pasado domingo acabó con la Consejería "sitiada" y con los responsables de Educación y los representantes de algunos sindicatos "retenidos hasta las dos de la mañana" en las instalaciones.
Por su parte, los representantes de STEPV, CCOO y UGT han negado que la Consejería haya estado sitiada en ningún momento y han recriminado a la consejera que quiera dejar por "violentos" a los docentes.
Un total de 5.000 nuevas contrataciones de profesorado
En cuanto a plantillas y personal docente, la Consejería ha subrayado que se prevé la incorporación de 7.742 docentes, 2.742 vinculados a la reducción de ratios y otros 5.000 que corresponderán a nuevas incorporaciones destinadas al refuerzo del sistema educativo.
Por lo que respecta al bloque de retribuciones, se mantiene la oferta de subida de 200 euros escalonada, ya firmada por dos de los sindicatos (ANPE y CSIF): 75 euros en el complemento específico autonómico en septiembre; otros 75 en enero de 2027, y los 50 euros restantes en enero de 2028. Esa cifra, apunta el texto, "se considerará como mínimo y en ese momento se negociará una subida ulterior en función del presupuesto vigente en ese ejercicio y el IPC".
A esa cantidad se suma el incremento del complemento estatal, lo que permitirá que un docente sin antigüedad vea incrementada su retribución mensual en 387 euros en Primaria y 410 euros en Secundaria en 2028, además de la actualización correspondiente del IPC. Asimismo, se implantan seis días de libre disposición y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital.
Menos alumnos por aula
En el capítulo de ratios, se detalla que Infantil y Primaria se pasará de 25 a 22 alumnos por aula, una reducción del 12%. En Educación Secundaria Obligatoria la ratio máxima descenderá de 30 a 25 alumnos por aula, un 17% menos, mientras que en Bachillerato se reducirá de 35 a 28 alumnos, lo que representa un descenso del 20%.
En FP se plantea una reducción de 18 a 15 alumnos por aula en los ciclos de grado básico y de 30 a 25 alumnos en los ciclos de grado medio y superior. También se prevé una disminución del 10% del alumnado en las enseñanzas de régimen especial.
De este modo, según la Generalitat, "la Comunitat Valenciana adelanta un año la aplicación de las ratios contempladas en el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Educación".
Además, la propuesta de acuerdo contiene el "desarrollo de un plan de formación del profesorado, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano" y la "regulación de la formación del profesorado, por parte de la Consejería y de entidades colaboradoras, conducente a la expedición de los certificados de Capacitación y Diploma de Maestro de Valenciano, y de sus efectos exclusivamente como mérito en los procedimientos de acceso y provisión en que participe el personal docente".
En materia de inclusión, el plan recoge la creación de un mínimo de 36 nuevas aulas UECO para el curso 2026-2027, la incorporación de 108 profesionales de atención, el incremento del 30% adicional de profesionales de Educación Social y entre 130 y 140 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje. Por último, hay 20 medidas destinadas simplificación burocrática.
Los sindicatos han criticado que no se les haya facilitado con antelación el documento, lo que han atribuido a una "mala fe negociadora", y ya han adelantado que contiene "ausencias importantes" respecto a las peticiones del profesorado.