El 60% de los jóvenes cree no podrá progresar en su vida por la incertidumbre y precariedad laboral

Seis de cada diez jóvenes consideran que existen circunstancias y condicionantes externos que dificultan e impiden su progreso como la precariedad y la inestabilidad laboral, aunque se esfuercen por conseguir sus logros.

Mayoritariamente (el 67%) cree que rendirse no es una opción y que el esfuerzo es clave para el éxito, pero reconocen que hay muchas dificultades que están fuera de su alcance.

Son algunos datos del 'I Barómetro Retos y Aprendizajes. Posturas juveniles sobre los desafíos formativos y profesionales', realizado por Fad Juventud, del que se desprende que las decisiones formativas y laborales están "fuertemente condicionadas" por la necesidad de ingresos a corto plazo, la presión familiar y la percepción de un mercado laboral inestable y precario y que esto obliga a priorizar "lo posible frente a lo deseable".

Esto hace que la precariedad empuje a la "resignación" y a opciones más posibilistas sobre el futuro laboral y que muchos jóvenes opten por lo seguro frente a lo deseable. Creen que asumir riesgos depende, en muchos casos, del respaldo económico, familiar y social con el que cuenta cada joven.

Trabajo estable y conciliación: las claves del éxito ¿Qué significa para los jóvenes tener éxito? Tener un puesto estable, poder conciliar y trabajar en "algo que guste" aparecen como elementos centrales de la idea de éxito juvenil, en una filosofía en la que ahora prevalece más la búsqueda de sentido al trabajo más allá del dinero. Todo ello, añade el informe, en un "contexto de precariedad donde un buen sueldo se percibe poco realista". Conciliar con la vida personal y familiar y tener tiempo libre ganan peso como indicadores de bienestar y éxito vital. En ese contexto "inestable" e "impredecible", la adaptación se ha convertido en una capacidad central para la juventud y muchos chicos y chicas asumen que deberán optar por aquellas profesiones que tienen más salidas, aunque esto no sea coincidente con sus intereses o vocación. También lo es la presión familiar de tener que "responder" a la" inversión" realizada por los padres en los estudios y la presión personal para lograr autonomía económica cuanto antes.