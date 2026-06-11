Disturbios en Belfast: las claves del estallido de violencia contra los inmigrantes

Reino Unido se ha visto de nuevo sacudido por violentas protestas antimigrantes. Esta vez ocurre en Belfast, Irlanda del Norte, donde las noches del martes y el miércoles centenares de manifestantes han quemado contenedores, vehículos y hasta viviendas.

Todo ello ocurrió cuando empezó a circular un vídeo que mostraba el brutal ataque por parte de un refugiado sudanés a un residente de la capital norirlandesa.

Una agresión como detonante de las protestas La noche del lunes, Stephen Ogilvie, de unos 40 años, fue brutalmente atacado en el norte de Belfast sin motivo aún aparente por un refugiado sudanés. Al poco, en las redes sociales empezaron a aparecer vídeos gráficos del incidente. Las imágenes mostraban al agresor sentado sobre la víctima, que estaba tendida en el suelo sangrando, golpeándolo repetidamente y tratando, al parecer, de decapitarlo. También se ve a otros tres hombres, transeúntes, interviniendo, uno de los cuales reduce al agresor golpeándolo con un bate. Después, la policía llegó al lugar y arrestó al atacante.

¿Qué se sabe de la víctima del ataque? Ogilvie se encuentra hospitalizado con heridas graves en el cuello y espalda y ha perdido el ojo izquierdo, según la Policía de Irlanda del Norte. Su familia ha emitido un comunicado este miércoles en el que dijo estar "completamente devastada" por el "ataque horroroso", al tiempo que ha condenado los disturbios violentos que sacuden Belfast. "Queremos dejar del todo claro que los disturbios de anoche no son tolerables, y que las protestas pacíficas son el único modo útil", ha expresado la familia, que también ha hecho un llamamiento a no utilizar el incidente para atacar a los inmigrantes. "Tenemos a muchos inmigrantes que hacen una contribución muy valiosa en nuestro país. No queremos que esta terrible tragedia se utilice para dividir al pueblo o azuzar las hostilidades", han indicado.

¿Quién es el agresor? El atacante fue identificado por las autoridades como Hadi Alodid, de unos 30 años, un refugiado sudanés con un permiso de residencia válido hasta 2028. Según el jefe de policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, llegó al Reino Unido en 2023, vía París y luego Dublín. Alodid ha comparecido este miércoles por videoconferencia ante un tribunal de Belfast, donde ha sido acusado de intento de asesinato mediante apuñalamiento, de proferir amenazas de muerte a otra persona y de posesión de un arma blanca con intenciones homicidas. El juez le ha denegado la libertad bajo fianza al alegar que los riesgos eran "demasiado grandes" y aceptar la posición de la Policía norirlandesa, que ha advertido que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios. La posibilidad de terrorismo ha sido descartada por el momento, aunque el motivo del ataque aún no está claro. La policía informó de que no está buscando a nadie más en conexión con la investigación del incidente. Bulos y desinformación sobre las protestas antiinmigrantes en Belfast Carmen Hernaiz, María Navarro Sorolla, VerificaRTVE

El estallido de la violencia Al caer la noche el martes, cientos de manifestantes empezaron a reunirse en varias zonas de Belfast. Muchos de ellos iban encapuchados. Empezaron a quemar contenedores de basura para levantar barricadas, después le prendieron fuego a varios vehículos, algunos particulares, otros policiales y algún autobús. También fueron objeto de ataque varias viviendas. Según reportes, un grupo de encapuchados incendiaba aquellas que creían habitadas por inmigrantes atendiendo al color de su piel. Varias familias tuvieron que ser evacuadas. "Alrededor de las 19:30 (20:30 hora peninsular española), empezaron a prender fuego a los contenedores de basura", y luego "lanzaron cócteles molotov", contó a la AFP uno de los residentes, Eemran, un ingeniero de origen indio de 41 años. "De repente comenzó el incendio, había humo en el edificio y los bomberos nos dijeron que saliéramos”. Varias personas observan cómo llegan los bomberos para apagar un vehículo que fue incendiado durante una protesta en el este de Belfast Peter Morrison AP Photo / Peter Morrison El Servicio de Bomberos y Rescate de Irlanda del Norte informó que recibió 256 llamadas y atendió 62 incidentes en la noche del martes, la mayor parte en la región del Gran Belfast. Dos personas fueron detenidas en relación con estos hechos violentos. Las protestas también se desarrollaron en otras localidades de Irlanda del Norte además de Belfast, como Londonderry, Antrim y Newtownabbey; además, se llevaron a cabo concentraciones antiinmigrantes, aunque muy poco numerosas, en otros puntos del país como Edimburgo, en Escocia, o Manchester, Southampton y Londres, en Inglaterra.

La policía frena los disturbios con cañones de agua En la segunda noche seguida de incidentes, la Policía ha utilizado cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afueras de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra los agentes que trataban de contenerlos. Un camión de limpieza ha resultado incendiado. El portal Belfast Live asegura que la multitud que se enfrenta a la policía trataba de llegar con intención hostil al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político. La Polícía frena las protestas en Belfast con cañones de agua DPA vía Europa Press DPA La Policía de Irlanda del Norte (PSNI, en inglés) ya había alertado horas antes de que se han compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas, tras haber recibido llamadas de familias, propietarios, vecinos y otros miembros de la comunidad local "que están angustiados como consecuencia de esta actividad irresponsable". Estos incidentes se han repetido en otras zonas de la ciudad, con neumáticos quemados en las calles en varios puntos. Sin embargo, no se han reproducido hasta el momento las escenas de vandalismo de la noche del martes, cuando los manifestantes —al igual que este miércoles, mayoritariamente jóvenes encapuchados— quemaron varios domicilios sociales donde suele acogerse a inmigrantes, obligando a varias familias a abandonarlos rápido. Neumáticos quemados en las calles en varios puntos de Belfast DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

El papel de las redes sociales Figuras de la ultraderecha británica, incluido el activista Tommy Robinson —cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon—, habían convocado el martes a protestas nacionales a través de las redes sociales. Contaron con el apoyo del dueño de la plataforma X, Elon Musk, quien los animó a "protestar con frecuencia y enérgicamente". ““ La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, le pidió a los ciudadanos no seguir las directrices en las plataformas de redes sociales para causar desórdenes. "Todas aquellas personas que están avivando las tensiones en redes sociales y buscan generar conflicto no nos representan. Somos buenas personas y no quiero que nadie viva con miedo", dijo. La ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, lamentó que todas esas personas que en las últimas horas llenaron las redes con llamados a la protesta "están ahora en internet compartiendo mensajes de incitación y aliento a la violencia, utilizando el miedo genuino que la gente siente por lo ocurrido para intentar convertir esto en algún tipo de cuestión antiinmigración o en una protesta racista". Por su parte, Jon Boutcher, jefe de Policía de Irlanda del Norte, se refirió "al desafío con la toxicidad que impera hoy en día en internet", donde la población "es incitada por personas anónimas". "No se dejen engañar ni manipular", pidió Boutcher durante una rueda de prensa este miércoles.

Las principales reacciones políticas La primera ministra de Irlanda del Norte calificó lo ocurrido la noche del martes como "auténtica barbarie" e hizo un llamado a la calma. "Grupos de hombres enmascarados prendiendo fuego a casas donde viven familias es un acto de cobardía repugnante", escribió Michelle O’Neill, en X. "Nada puede excusar ni justificar los ataques cometidos esta noche". ““ Los disturbios en Belfast han llegado al parlamento de Westminster, donde en la sesión de control de todos los miércoles el primer ministro, Keir Starmer, ha dicho sentirse "horrorizado" por el ataque que desató las protestas, pero también califica de "injustificables" los hechos violentos ocurridos después e ha hecho un llamamiento a la calma. "Es evidente que anoche se atacó a personas por su origen y no lo toleraré", ha escrito el líder laborista en X. Por su parte, el líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, ha dicho que, aunque el ataque no justifica lo que "fue perpetrado" en Belfast, "no tengo ninguna duda de que este hombre no debería haber estado en este país", ha dicho en declaraciones a medios este miércoles. Farage agregó que la mayoría de la gente que salió a la calle no eran extremistas, sino ciudadanos que "están realmente asustados con lo que está ocurriendo en sus comunidades y la falta de acción del gobierno".