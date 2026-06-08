Tras las huellas de León: puente aéreo a Barcelona, saludo en catalán y otro estadio a rebosar

Día 1: el papa llega a Madrid Aterrizaje en la T4, primer abrazo de Madrid, merienda con los pobres y noche en blanco juvenil Día 2: misa en Cibeles y encuentro con la sociedad civil Visita sorpresa al Pirulí, misa multitudinaria y diálogo con la sociedad civil Día 3: discurso histórico en el Congreso y cita con los fieles en el Bernabéu Políticos y obispos por la mañana; víctimas, vírgenes y fieles por la tarde



El papa a su llegada para la vigilia, el martes por la tarde, en el estadio olímpico de Barcelona. Kike Ricón/Europa Press/Pool EUROPA PRESS / KIKE RINCÓN

Madrugón para tratar de sacar ventaja a un papa incansable en su cuarta jornada visitando España. A las 07:23 salíamos en AVE hacia Barcelona mientras el papa se despedía de los 18.000 voluntarios en el IFEMA de Madrid. Nuestra compañera Marta Rey contaba en esta misma web que hubo 12.000 presentes en el acto con el que León XIV quiso darles las gracias.

Durante el viaje no puedo seguir el fin de fiesta en Madrid porque tengo que preparar el terreno pensando en los actos de Barcelona. Envío mensajes a la comunidad de mercedarios donde vive Jesús Bel, el capellán de la cárcel de Brians 1 para hacer un reportaje en su casa y que nos cuente al detalle cómo han preparado la visita del papa. Quedamos a las 14:30, después de comer, en la casa donde viven cuatro religiosos con nueve presos que cumplen condena en régimen abierto.

El padre Dennis Pineda, agustino de El Raval, me da la bienvenida a Barcelona y me dice que "nos espera un día intenso y seguramente emocionante. Barcelona espera al papa y a todos vosotros también. Nos vemos. Un abrazo". Luego me contará que se va a encontrar con su hermano agustino en el obispado y que después se volverán a ver, el miércoles, en El Raval.

"Nos sentimos parte de algo más grande y sentimos que nuestra labor en Cáritas tiene sentido”, dicen los jovenes de la entidad social a RTVE Noticias antes de participar en la vigilia con el papa. CÁRITAS BARCELONA

Jordi Juliá, de Cáritas Barcelona, me comenta que habrá un grupo de jóvenes voluntarios de esta organización social de la Iglesia compartiendo con el papa la oración en la vigilia de Montjuic. Y que él va a participar en el acto de San Agustín, en el encuentro con las entidades que están a pie de calle con los descartes y los invisibles de la sociedad.

A las 11:11 llegamos a la estación de Sants. Marina, la taxista, se lleva un disgusto porque vamos muy cerca, al centro internacional de prensa que está en la Plaza de España. El atasco es considerable. Nos bajamos antes de llegar a la glorieta y coincidimos con el final de las protestas de los profesores de la educación pública.

A nuestra llegada al centro internacional de prensa nos encontramos con los docentes de la enseñanza pública al final de su protesta. SANTI RIESCO

La organización nos confirma que las credenciales de prensa que traemos colgadas al pescuezo desde Madrid son válidas en Barcelona.

Nos dan una tarjeta para que podamos coger el metro gratis y nos comunican cómo va a funcionar el dispositivo periodístico. La novedad es que en algunos actos habrá un centro específico para que podamos trabajar más cerca del acontecimiento papal.

León XIV aterriza en El Prat a las 12:59 cuando el recepcionista del hotel nos dice que no podemos instalarnos hasta las 15:00. Imposible esperar. El papa ya nos saca ventaja. Se va a la Catedral a rezar los tres salmos de la hora intermedia y sus primeras palabras fuera del rito litúrgico han sido para saludar en catalán.

Han sido en el Palacio Episcopal, junto a la catedral. El lugar donde descansará y pernoctará durante su estancia en Barcelona. Nosotros seguimos esperando habitación pero ya estamos en marcha.

Álvaro Caballero se sube hasta Montjuic antes de que lo blinden para ir captando el ambiente y preparando la crónica de la vigilia nocturna. Ana Vázquez y yo nos dirigimos al barrio de Val d'Hebrón donde viven cuatro mercedarios con nueve presos.

Este martes no hay recorrido de León en papamóvil por las calles de Barcelona. Tampoco se ven banderolas en las farolas ni vinilos en los autobuses. Apenas he visto un cartel camuflado en el metro de Barcelona donde le dan la bienvenida a todo el mundo. Y al papa León.

Apenas he visto un cartel camuflado en el metro de Barcelona donde le dan la bienvenida a todo el mundo. Y al papa León. SANTI RIESCO

Regreso al hotel para adelantar el artículo de la visita de 20 minutos a la cárcel con la que Prevost iniciará su apretada agenda del miércoles en la capital catalana.

Me dicen desde Torrespaña que a las 19:00 hay una manifestación en el Paseo del Born contra la visita del papa. El lema es "Jo no t'espero" y la organizan Europa Laica, Ateos de Cataluña y la Fundación Ferrer i Guàrdia.

El Passeig del Born se encuentra en el céntrico barrio de La Ribera, dentro del distrito de Ciutat Vella en Barcelona. SANTI RIESCO

Otra vez al metro en la línea 3 hasta Liceu y paseo por el barrio gótico hasta el lugar del encuentro. Hay más gente para contarlo que personas para contar. Envío fotos y algún vídeo a la redacción para seguir alimentando el minuto a minuto. Llega Ana desde Montjuic y grabamos algunos vídeos en vertical para los perfiles de RTVE Noticias en redes sociales. Sí, que también estamos en Instagram, Tik Tok, X, Facebook y así.

Nos dan habitación y me meto de lleno a redactar la noticia de la protesta dejando aparcados a los presos de Brians. Comienza la vigilia en Montjuic sin que el arquero lance una flecha ardiendo que encienda, como recuerda Álvaro Caballero, el famoso y olímpico pebetero. Era 1992. Ya ha llovido.

Volvemos al metro de Barcelona para darle vida a la tarjeta gratuita. Son las 16:20 y el metro se llena de jóvenes a rebosar. Van camino de la vigilia que empezará a las 19:50 con la entrada de Prevost.

Son las 16:20 y el metro se llena de jóvenes a rebosar. Van camino de la vigilia que empezará a las 19:50 con la entrada de Prevost. SANTI RIESCO

Termino la pieza de Brians. Las 22:48. Por fin. Antes de meterme con este diario nos llaman para explicarnos el plan de trabajo de mañana. La jornada se presenta complicada y tendremos que volver a dividirnos y multiplicarnos para contar con criterio todos y cada uno de los actos en los que participa su santidad. Los programados, que luego se nos asoma al balcón y nos deja muy mal parados.

Después de la histórica visita a la cárcel vendrá la histórica visita por los mil años de la abadía de Montserrat y seguirá otra histórica visita al barrio del Raval para terminar con la aún más histórica misa en la Sagrada Familia donde, además, completará la obra de Gaudí rematándola con una bendición en lo más alto del skyline barcelonés. Histórico todo e histérico el menda.

Vamos a descansar. Mañana intentaremos que el papa no nos vuelva a adelantar. Seguiremos tras el agustino inquieto para que leas lo que no verás en la tele ni escucharás en la radio. Ya sabes, lo que sólo podrás leer aquí, en RTVE Noticias. Tras las huellas de León.