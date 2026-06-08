Menos lobos y más Lehman Sisters: ideas para un Wall Street mejor

¿Y si en vez de Lehman Brothers hubiésemos tenido Lehman Sisters? Según la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, "probablemente la crisis financiera de 2009 no habría sido tal". La periodista y experta en finanzas Elena Moya es de la misma opinión. Acaba de publicar con Larousse Chicas, hablemos de dinero: Haz que tus ahorros trabajen para ti, con el propósito de lograr que más mujeres se atrevan a invertir.

En esta entrega de Economía de bolsillo, Moya charla con Lourdes Castro sobre la escasa presencia de mujeres en el mundo de las altas finanzas.

"En España tenemos muchas y muy buenas portfolio managers (gestoras de carteras)", apunta Moya, pero en cuanto a la inversión de patrimonios propios, la presencia femenina es muy reducida. Aquí, en Wall Street, en la City londinense y en todas partes, recalca. Películas como El Lobo de Wall Street (y la más antigua Wall Stret) han dibujado un tipo muy concreto de bróker —varón, sin empatía, a tope de testosterona— que no siempre se corresponde con la realidad. Ahora bien, dejando a un lado el mito del tiburón, las estadísticas confirman esta ausencia de mujeres.

El resultado, advierte Moya, es que "estamos muy por detrás de los hombres en cuanto a acumulación de capital" y eso "nos limita a la hora de conseguir nuestros proyectos y sueños. De hecho, ella lamenta que, cuando era más joven, nadie le aconsejase empezar a invertir. "Si yo hubiese sabido lo que sé ahora, posiblemente habría vuelto antes a España —pasó muchos años trabajando en Bloomberg y en la City—; habría tenido más dinero y dejado antes el trabajo; habría escrito muchos más libros… Nunca es tarde, pero me habría venido bien esa recomendación".

Democratizar las finanzas Por eso ha escrito este libro, donde además describe con sencillez y claridad muchos términos del mundo de las altas finanzas. La experta admite que hay conceptos financieros complejos, como en todas partes, pero alerta de que, muchas veces, la razón detrás del uso de tantos tecnicismos y argot es simular superioridad. "Y así poder cobrar más caros nuestros consejos", bromea. Cita a uno de sus maestros, que justificaba hablar de cien puntos básicos y no de un 1% "porque es la manera de que no nos entiendan". Si hay un muro de superioridad, sus clientes estarán dispuestos a pagar más. Moya, en cambio, apuesta por la democratización financiera y quiere ser entendida "por deje profesional". Entre sus consejos, dedica una premisa básica: lo primero, no endeudarse. "Cuando compré un piso en Londres me hipotequé por el 98% y fui esclava muchos años". De haber tenido un conocimiento mayor habría invertido sus ahorros, asegura. Y esto les sucede a muchas mujeres.

Ahorradoras versus inversores Según la narrativa tradicional, las mujeres somos ahorradoras y los hombres, inversores. Esto tiene mucho que ver con aquello de que los varones se iban a cazar visones y las mujeres se quedaban en la cueva cuidando de la familia, explica Moya. En esta misma línea, ellas son las precavidas y las que ahorran por lo que pueda pasar, y ellos, los que se arriesgan. Pero siempre hubo mujeres que prestaron dinero y que se lo jugaron, puntualiza. Por eso debe haber más chicas en este terreno. Ahora bien, Moya no es partidaria de lanzarse de cabeza al mundo de las bitcoin ni de meter dinero en la primera empresa que te recomiende tu cuñado. En su opinión, lo mejor es combinar renta fija con renta variable, y pone el ejemplo del paraguas y del bañador. Un paraguas para cuando llueva y haga mal tiempo —o la economía entre en recesión—, y el bañador, para cuando luzca el sol y todo suba como la espuma. Y hay que tener los dos artículos en la mochila, prosigue, ya que la recesión no avisa. Y si no vas preparada, te puede pillar el chaparrón.

Cuestión de clases ¿Y qué hay del clasismo en las finanzas? La experta denuncia que, en Madrid, este mundo es cosa de "unos cuantos apellidos". Pero es que en Londres se multiplica por 10, insiste, porque "Inglaterra es un país muy clasista". El inglés que habla un joven que asistió a un colegio de 30.000 libras al año (son el 7% de la población) y el inglés que habla un alumno de un colegio público no tienen nada que ver. "De momento en España, el castellano del príncipe Felipe es el mismo que el mío y el mismo que el de la mujer que me puso el café esta mañana". Eso, de momento. Este libro pretende que siga siendo así y que, además, todos y todas entendamos el lenguaje de la inversión.