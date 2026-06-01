¿Dinero bueno o dinero malo? La respuesta está en el ikigay

El dinero es una "energía neutra" de la que podemos hacer un uso "bueno, malo o normal". Esta es la opinión del periodista Francesc Miralles, especialista en psicología y espiritualidad y coautor junto a Héctor García del libro El ikigai del dinero, sobre el que ha charlado con Lourdes Castro en esta nueva entrega de Economía de bolsillo.

Según explica, ikigai es un término japonés que viene a significar propósito o razón de ser. Por eso, este no es un libro "para hacerse rico", defiende, sino que más bien aborda los propósitos del dinero. Trata de cómo enriquecerse con un proyecto que "nos apasiona", abunda.

Para este autor, el dinero "amplifica" lo que ya está en ti. Si eres una persona que tiende a derrochar, el dinero hará que despilfarres. Si en cambio eres ahorradora, un mayor presupuesto te proporcionará depósitos increíbles. El dinero, "como la Inteligencia Artificial, amplía tu personalidad". Habrá quien todo lo canalice hacia el altruismo y habrá quien lo emplee para ver aumentar los ceros en su cuenta corriente. O para comprarse lujos. Es una decisión personal.

El valor del esfuerzo Miralles también cree que existe una relación entre el uso que damos al dinero y el esfuerzo invertido en conseguirlo y asegura que más del 70% de las personas que ganan la lotería lo han perdido todo a los pocos años. "Parece que lo que nos ha costado muy poco esfuerzo ganar nos quema en las manos". En cambio, las personas que han conseguido una fortuna por sí mismas, no tanto gracias a una herencia, suelen ser bastante austeras, y pone el ejemplo del fundador de Ikea. Feodor Ingvar Kamprad "tenía una carraca" por coche, de más de 20 años y "volvía locos a los cajeros del supermercado" porque no paraba de presentarles los descuentos que conseguía del periódico. "Y era el hombre más rico de Suecia". El periodista y divulgador, que confiesa ser una persona frugal, concibe la salud financiera como "poder entrar al supermercado y no mirar el precio de cada producto". "Tú compras una marca porque crees que es buena y confías en ella", explica, y miras la cuenta al final. Ahora bien, este logro requiere "un trabajo previo" importante. Y el primer paso es no endeudarse.

¿Qué deseamos? Además, reflexiona, "nuestros deseos dependen del entorno que nos rodea" y, por tanto, "se pueden educar". Es cierto que las redes, nuestra clase social y el ambiente nos condicionan, pero en nuestras manos está cambiarlo. En este punto trae a colación el fenómeno del downshifting, un cambio de marcha en el estilo de vida por el que cada vez más profesionales deciden rebajar su estatus y su poder adquisitivo a cambio de tiempo y de tranquilidad. A la mayoría les merece la pena.

Escuchar y preguntar Otro asunto importante a la hora de mantener una relación sana con el dinero consiste en saber cuándo dar un proyecto por amortizado sin sentir que hemos fracasado. Según Miralles, cuando nos hemos esforzado en serio, hay que tener en cuenta el feedback que nos devuelve el mundo. Porque "el verdadero ikigai es el encuentro entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti". He aquí la felicidad. Y a todo esto, hablar ayuda. "En España y Latinoamérica" conversar sobre dinero "es "bastante tabú —y en Cataluña, tabú total—", se ríe. En cambio, las aplicaciones de citas japonesas obligan a adjuntar una nómina para que los y las usuarias conozcan el poder adquisitivo de sus eventuales ligues. Porque es un tema de conversación habitual, que desde luego se aborda cuando conoces a alguien. Si tal información tiene un propósito "bueno, malo o neutro", dependerá de su ikigay.