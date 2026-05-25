Ni poco educados ni descuidados: los padres que hablan de dinero en casa hacen bien

"¡Que no somos el Banco de España!", "¿Te crees que el dinero cae del cielo?", "Nadie da duros a pesetas". Seguro que habrás escuchado estas frases u otras similares en casa miles de veces durante la infancia. Parecen inofensivas, pero lo cierto es que las creencias de padres y abuelos impregnan nuestra forma de mirar el dinero de modo decisivo. Como los ojos azules o las alergias, son parte de la herencia familiar.

¿Has oído eso de que algunas personas tienen "mentalidad de pobre" y que, por mucho que su economía particular sea boyante, sienten pavor a asumir cualquier gasto? No hablemos ya de invertir. En el extremo opuesto están quienes creen merecer todo lo mejor que el dinero pueda comprar y, frente a ellos, los que consideran una virtud vivir del modo más austero posible.

Según Francesc Miralles, periodista especializado en psicología, "las personas somos fruto de las creencias que nos transmiten nuestros padres y el entorno", y esto incluye también el mundo de las finanzas. "Yo aprendí que el dinero cuesta mucho ganarlo por mi madre", recuerda de su niñez.

En esta nueva entrega de Economía de bolsillo, Lourdes castro conversa con distintos expertos sobre cómo los niños aprenden la necesidad de ahorrar, el valor de las cosas o la importancia del trabajo. Spoiler: los mejores maestros siempre son los padres.

Romper tabúes La psicóloga María Bernardo vivió una experiencia similar a la de Miralles en su infancia. A su juicio, "entender el dinero como algo que no se controla y que genera mucho estrés" afecta a los hijos, porque "todos los miedos y ansiedades" en este ámbito se transmiten de generación en generación. "Eso de 'no gastar', de 'guardarlo todo'... entiendo de dónde viene", concede, porque "nuestros abuelos, hace 90 años, vivieron muchas cosas tremendas". Esos miedos tenían mucho sentido, pero "la situación actual es muy distinta", zanja. "Hay mucha más información, mucho más acceso al trabajo" y el contexto social y estructural resulta más complicado. Por eso, Bernardo recomienda "hablar de dinero con los hijos" y enseñarles, por ejemplo, "qué son el ahorro y la inversión o cómo se hace un presupuesto". "Sus padres no le contaron nada de esto" y lamenta "el tabú" que, por motivos culturales y religiosos, siempre ha existido en torno a este tema. "Es una pena", porque "los niños aprenden de lo que oyen en casa y también de lo que no". Si obviamos los asuntos económicos, "¿qué les estamos transmitiendo?" "Nada positivo", concluye.

Educar sobre dinero y finanzas Al periodista José María Camarero y a la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales Elisabet Ruiz Dotras también les habría gustado haber recibido cierta educación financiera de niños. Especializado en información económica, Camarero cree necesario que "en la escuela exista una asignatura de economía básica", donde se enseñen conceptos como qué es un tipo de interés, cómo funcionan los créditos o qué parte de un depósito cubre el banco. A él nadie le explicó nada y, tras su experiencia como comprador de una vivienda en el punto álgido de la burbuja del ladrillo (2007 o 2008), echa en falta más conocimiento e información. Porque "yo pude salir, pero hay gente que, 15 años después, sigue pagando las consecuencias de esa fiesta a la que tantos nos subimos sin saber". Elisabet Ruiz Dotras llegó a tener una imagen negativa sobre el dinero a causa de las respuestas de su padre. Cada vez que le pedían algo él contestaba desde "el enfado" e insistía en lo difícil que era ganar dinero, que pintaba como algo "doloroso". De ahí quedó "una herida en la que he tenido que trabajar mucho".

Dar la paga a los hijos Roberto España, jefe de Educación Financiera del Banco de España, considera adecuado transmitir a los hijos cuál es la situación económica de la familia. "Adaptándonos a su edad y sin generar estrés", precisa, pero sí "está bien" que comprendan en qué momentos se pueden incurrir en ciertos gastos y en cuáles no. En esta línea, muchos estudios apuntan las ventajas de que los niños reciban una paga periódica y aprendan a administrarla. Si los padres además incentivan el ahorro –premiándoles con un euro extra si guardan algo en la hucha–, mucho mejor. Todo ello, claro está, implica hablar de dinero en casa y alentar la responsabilidad en los más pequeños a la hora de gestionarlo. Para que no le tengan miedo, sepan cuándo hay que ahorrar –o cuándo se pueden permitir un lujo razonable– y adquieran unas nociones mínimas sobre cómo sacarle partido. Porque si no, otros lo harán por ellos.