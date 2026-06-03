Alemania no logra un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y acusa a Rusia de hacerle oposición

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha elegido este miércoles a Austria, Kirguistán, Portugal, Trinidad y Tobago y Zimbabue como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 países, para un mandato de dos años que comenzará el 1 de enero de 2027. La votación se ha realizado en una sesión en la sede oficial de la organización, en Nueva York.

Alemania, que había hecho una intensa campaña para obtener un asiento, ha quedado en tercer lugar en la disputa por las dos plazas reservadas al grupo de Europa Occidental y otros Estados.

Asimismo, Kirguistán ha conseguido el puesto correspondiente al grupo de Asia-Pacífico por primera vez en su historia, venciendo a Filipinas en una votación que se ha prolongado por cuatro horas, con una diferencia de 142 votos a 49.

El pasado martes la Asamblea General eligió al ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, como presidente de este órgano de 193 miembros para su 81.º período de sesiones, que comenzará en septiembre.

¿Cómo funciona el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad es el único órgano de la ONU que puede adoptar decisiones jurídicamente vinculantes, como imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza. Está compuesto por 15 miembros: cinco permanentes (Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos) y diez países elegidos por períodos de dos años, siendo renovados por mitades cada año. Los miembros permanentes son los únicos que poseen el poder de veto. Un privilegio que marca una diferencia clara entre los países con mandatos temporales, ya que las resoluciones aprobadas suelen estar condicionadas al veto de estas cinco potencias. En esta ocasión, las plazas correspondían a: Un país del grupo africano .

. Un país del grupo de América Latina y el Caribe .

. Un país del grupo Asia-Pacífico .

. Dos países del grupo de Europa Occidental y otros Estados. Para ser elegidos miembros, los países necesitan el respaldo de dos tercios de la Asamblea General, que en este caso son 127 países. Algo que ha logrado, sin otro país que le hiciese competencia, Zimbabue, que sustituirá a Somalia en el escaño africano, elegido con 182 votos. Trinidad y Tobago reemplazará a Panamá en el grupo de América Latina y el Caribe, con 181 votos. Ambos países han sido los únicos candidatos para sus puestos. Portugal y Austria ocuparán los asientos que dejan Dinamarca y Grecia. Por su parte, Kirguistán sustituirá a Pakistán en el grupo de Asia tras haber disputado el escaño contra Filipinas. Todos ellos se unirán el 1 de enero a los otros cinco miembros no permanentes que ya habían sido elegidos para el período 2026-2027: Baréin, Colombia, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia.

Alemania fracasa por primera vez Es la primera vez en su historia que el estado germano no logra ser elegido para el Consejo de Seguridad de la ONU. Un asiento que ha ocupado en seis ocasiones. Tres países competían por las dos plazas reservadas de Europa Occidental. En la votación secreta, finalmente Portugal y Austria han resultado elegidos con 134 y 131 votos respectivamente. Alemania ha obtenido únicamente 104 votos. Johann Wadephul, ministro alemán de Asuntos Exteriores, ha señalado como principales causas del fracaso el papel destacado de Alemania en la movilización de apoyo a Ucrania y la estrecha relación con Israel: "Siempre hemos mantenido una posición clara en determinadas cuestiones, y son posturas que no todos los Estados miembros comparten", ha afirmado. Wadepuhl también ha culpado a Rusia de haber promovido una oposición a la candidatura alemana. El ministro ha admitido que "el hecho de que Alemania deba asumir siempre una responsabilidad especial hacia Israel en el conflicto de Oriente Medio" puede haberles costado votos. Una declaración que hace referencia a la responsabilidad histórica de Alemania con el país hebreo derivado del Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Una responsabilidad que, explica el ministro, van a seguir asumiendo, más allá de criticar al Gobierno israelí en determinados aspectos. Esta votación para el Consejo supone un revés importante para el canciller Friedrich Merz en su objetivo de posicionar a Berlín como una de las voces líderes de Europa en los asuntos globales. Su papel en política exterior se había reforzado en los últimos años por su apoyo a Ucrania, aunque su postura en el conflicto árabe-israelí le ha pasado factura. El jefe de Gobierno alemán ha felicitado a los países que se han hecho con el puesto y ha asegurado que Alemania seguirá siendo un socio fiable del sistema internacional: "Presentamos nuestra candidatura con convicción. No alcanzamos nuestro objetivo", ha declarado. La delegación portuguesa celebra en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas DPA via Europa Press Europa Press / DPA