El bangladesí Khalilur Rahman, elegido nuevo presidente de la Asamblea General de la ONU

El diplomático bangladesí Khalilur Rahman será el próximo presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas tras imponerse este martes en una ajustada votación al candidato de Chipre, Andreas Kakouris.

Rahman obtuvo 99 votos frente a los 91 logrados por su rival en la elección celebrada en la sede de la ONU, en Nueva York. Ambos aspiraban a dirigir el 81.º período de sesiones de la Asamblea General, que comenzará oficialmente en septiembre y se prolongará durante un año.

La elección se enmarca en el sistema de rotación regional de Naciones Unidas, que reserva cada año la presidencia de la Asamblea General a uno de los cinco grupos regionales de la organización. En esta ocasión, el turno correspondía al grupo de Asia y el Pacífico.

Khalilur Rahman, actual ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, asumirá el cargo en sustitución de la alemana Annalena Baerbock. Durante su campaña, defendió la necesidad de reforzar el multilateralismo, acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsar la acción climática y fortalecer el papel de Naciones Unidas en la prevención de conflictos y la protección de los desplazados y refugiados.

Su mandato coincidirá con un periodo especialmente relevante para la organización. La próxima sesión de la Asamblea General deberá abordar debates sobre la reforma del sistema multilateral, la aplicación del denominado Pacto para el Futuro y el proceso que desembocará en la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas.

Sede de las Naciones Unidas, la ciudad de Nueva York Getty Images