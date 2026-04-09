EE.UU. prohíbe la entrada a un alumno iraní que iba a representar a Madrid ante la ONU

Unos minutos en la embajada de EE. UU. en Madrid fueron suficientes para acabar con la ilusión de Kian, estudiante iraní de 3º de la ESO en el Instituto Severo Ochoa de Alcobendas, en Madrid.

“No nos miraron ningún documento, solo el pasaporte. Al final nos dijeron que no podía obtener el visado por mi pasaporte iraní”, cuenta esta joven políglota de 14 años, que habla cuatro idiomas (inglés, español, farsi y alemán).

Kian iba a viajar a finales de abril a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para representar a la Comunidad de Madrid como parte de Global Classrooms, un programa de élite en el que los alumnos investigan conflictos globales, redactan propuestas y participan en simulaciones en la Asamblea de las Naciones Unidas.

El joven había sido seleccionado entre más de 1.660 estudiantes de 25 centros públicos madrileños tras meses de esfuerzo y preparación. Sin embargo, al acudir a la entrevista en la embajada estadounidense para solicitar un visado, fue vetado por motivos de seguridad nacional.

Para su madre, Nasim, la decisión resulta incomprensible. “Es un niño de 14 años que con tanto trabajo y esfuerzo no merece estar en esta situación. Además, está viajando a un programa internacional, que no tiene nada que ver con Estados Unidos”, afirma. Esta médica originaria de Isfahán, la tercera ciudad más grande de Irán, asegura que su hijo está muy afectado y que, tras conocer la noticia hace unos días, no quería salir de su habitación ni comer.

Aunque Kian vive en España con sus padres y su hermano mayor desde 2019, todavía necesitan tres años más para solicitar la nacionalidad española. A diferencia de sus compañeros, que pueden viajar a Estados Unidos con un permiso de entrada simplificado, los ciudadanos iraníes necesitan una autorización previa. Desde junio, Washington mantiene suspendida la emisión de visados a todos los nacionales de Irán, salvo excepciones muy concretas, en el marco de una política más restrictiva hacia determinados países.

Desde el centro educativo, el Instituto Severo Ochoa, destacan las capacidades académicas y personales de su alumno. “Es brillante. La capacidad que tiene para entender la situación geopolítica del mundo, sus habilidades de negociación, de solución de problemas y de comunicación le sitúan en un perfil que raramente se ve en secundaria”, señala Javier Prieto, coordinador de bilingüismo del centro y el profesor que ha guiado al joven durante todo el proceso.

“Es una injusticia. Para nosotros es el colmo de la ironía, especialmente que la negativa del visado venga de un país miembro de la ONU“

Prieto también lamenta la pérdida que supone para el programa y recalca: “Es una injusticia. Para nosotros es el colmo de la ironía, especialmente que la negativa del visado venga de un país miembro de la ONU”.

La Consejería de Educación madrileña confirma que han realizado “todas las gestiones” a su alcance para apoyar la solicitud de visado presentada por la familia de Kian. Sin embargo, desde la embajada estadounidense en Madrid, no quieren comentar el caso. Aseguran que los visados son una relación personal entre el servicio consular y el solicitante.

Aunque la familia mantiene abiertos todos los frentes posibles para intentar revertir la decisión, el margen es cada vez más estrecho a medida que se acerca la fecha del viaje. La sensación de impotencia pesa más que la esperanza. Lo que iba a ser una experiencia formativa y un reconocimiento al mérito académico se ha convertido en un recordatorio de los límites que aún impone la nacionalidad.